Синоптик спрогнозировал дожди в Москве до выходных

Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин спрогнозировал осадки в виде дождя в Москве до выходных.

В беседе с сайтом aif.ru 10 марта специалист отметил, что в городе до конца недели будет держаться температура в пределах от +2 до +5 градусов.

Осадки же в городе будут идти до субботы, хоть и будут совсем небольшими и с перерывами. Суммарное их количество не превысит 5 мм. В выходные из-за понижения температуры дождь в регионе перейдет в мокрый снег.

11 марта руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов напомнил, что март не совсем весенний месяц и в выходные ожидается откат в зиму для столицы и области. После понижения температуры в понедельник улицы может даже припорошить снегом, пишет сайт kp.ru. Высокие температурные рекорды сохранятся на основной территории Центральной России на этой неделе, отмечает Life.ru.

Также, согласно прогнозам Шувалова, в столице в выходные ожидается усиление ветра до 18 м/с. В субботу температура воздуха составит не более +4 градусов, в воскресенье — не выше +5 градусов, уточняет RT.

10 марта Шувалов рассказал, что текущая неделя будет теплой, с небольшими кратковременными осадками.

9 марта о возвращении холодов в столицу предупреждал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, они не будут экстремальными, а лишь ненадолго вернут среднесуточную температуру воздуха в пределы нормы климата марта, сообщает агентство городских новостей «Москва». Тишковец посоветовал столичным автомобилистам не менять зимнюю резину до апреля, уточняет 360.ru.