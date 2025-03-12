Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровске и Сумах
На Украине в Днепропетровске (украинское название города с 2016 года — Днепр) и Сумах прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги. Об этом 12 марта сообщил украинский телеканал «Общественное».
«В Днепре слышны звуки взрывов. <…> В Сумах был слышен взрыв», — говорится в сообщениях, опубликованных в Telegram-канале.
По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога объявлена в Киеве и Киевской, Черниговской, Полтавской, Кировоградской, Харьковской, Черкасской, Винницкой, Житомирской, Хмельницкой, Ровненской и Тернопольской областях.
В Минобороны России данную информацию не комментировали.
11 марта сообщалось, что в Одессе и Киевской области прогремели взрывы. В Минобороны РФ информацию не комментировали.