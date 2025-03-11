Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе и Киевской области
В Одессе и Киевской области прогремели взрывы. Об этом 10 марта сообщило украинское издание «Страна.ua».
«Взрывы в Одессе. <...> Сообщают о взрывах в Броварах Киевской области», — говорится в сообщениях издания в Telegram-канале.
По информации онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Киеве, а также в Киевской, Черниговской, Сумской, Черкасской, Полтавской, Харьковской, Житомирской, Днепропетровской, Кировоградской и Винницкой областях объявлена воздушная тревога.
В Минобороны России данную информацию не комментировали.
8 марта сообщалось о взрывах в Черкассах на фоне воздушной тревоги. Уточнялось, что взрывы были зафиксированы как в районе Черкасс, так и непосредственно в пределах городской черты.