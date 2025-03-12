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Посольство РФ указало на срежиссированные акции в поддержку Украины в Швеции

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко
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Проводимые с завидной регулярностью антироссийскими неправительственной организации (НПО) и украинскими объединениями акции в поддержку Украины в Швеции в основном не отличаются массовостью. Значительную «явку» их организаторам удается обеспечить лишь в годовщину начала спецоперации. Об этом «Известиям» рассказали в посольстве РФ в Стокгольме.

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«Понятно, что подобные акции в значительной степени срежиссированы, мотивы большинства их завсегдатаев далеки от идеологических, а внимание к таким «театрализованным представлениям» искусственно раздувается местной ангажированной прессой для подкрепления спорного тезиса о якобы нерушимой поддержке прокиевского курса официального Стокгольма в шведском обществе», — отметили в диппредставительстве.

В посольстве добавили, что акции проходят как на центральных площадках шведской столицы, так и перед посольством России с санкции властей.

«В качестве спикеров приглашаются видные представители местного политистеблишмента, всячески сигнализирующие о своей солидарности с киевским режимом. Имеют место отдельные выступления и в других городах Швеции», — уточнили дипломаты.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Реакция протеста: в Европе теряют интерес к проукраинским акциям

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