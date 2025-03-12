Источник рассказал о роли США в соглашении Дамаска с курдами
Соглашение курдских «Сирийских демократических сил» (СДС) с официальной сирийской властью в Дамаске об интеграции в государственные институты было разработано после встреч с американской стороной. Об этом «Известиям» рассказал курдский источник.
«Американский вертолет Apache доставил в Дамаск делегацию СДС во главе с Мазлумом Абди. Соглашение основано на документе, подписанном в феврале», — заявил собеседник издания.
Он добавил, что его разработка состоялась после ряда встреч с военными США.
Ранее, 10 марта, по итогам встречи между сирийским лидером Ахмадом Аш-Шераа и командиром СДС Мазлумом Абди было достигнуто соглашение, включающее в себя интеграцию всех гражданских и военных структур северо-востока Сирии в госструктуры страны. Это касается погранпереходов, аэропортов, нефтегазовых месторождений и баз.
Согласно источникам телеканала Syria TV, соглашение было достигнуто на фоне сигналов от США о готовности вывести войска из Сирии.
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