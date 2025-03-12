Reuters сообщило об отсутствии у Трампа требований по демилитаризации Украины

Американский лидер Дональд Трамп не потребовал демилитаризации Украины в рамках урегулирования украинского конфликта. Об этом 11 марта сообщило агентство Reuters со ссылкой на европейского чиновника.

«Демилитаризация — одно из немногих требований России, по вопросу выполнения которого Трамп не давил на Украину», — говорится в материале агентства.

Уточняется, что в Европе рассчитывают на сохранение этой позиции президента США. Однако, по информации источника агентства, в Белом доме выступили против вступления Киева в Североатлантический альянс (НАТО).

В этот же день министр обороны Франции Себастьян Лекорню на Парижском форуме по безопасности и стратегическим вопросам сообщил о том, что Франция выступает против любой демилитаризации Украины, поскольку основой ее безопасности остается армия.