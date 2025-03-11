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Министр обороны Франции высказался против демилитаризации Украины

Глава минобороны Лекорню: Франция выступит против любой демилитаризации Украины
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Фото: REUTERS/Luc Gnago
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Франция выступает против любой демилитаризации Украины, поскольку основой ее безопасности остается армия. Об этом 11 марта заявил министр обороны Франции Себастьян Лекорню на Парижском форуме по безопасности и стратегическим вопросам.

Глава французского минобороны отметил, что Париж не поддержит инициативу демилитаризации Украины в рамках урегулирования конфликта.

«Первой гарантией безопасности остается украинская армия. Мы отвергаем любую форму демилитаризации Украины», — заявил Лекорню.

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Ранее, 10 марта, внук генерала Шарля де Голля Пьер де Голль заявил, что Франция потеряла независимость и суверенитет из-за некомпетентности властей. По словам Пьера де Голля, из-за этого страдает французский народ. Он подчеркнул, что возникает вопрос о легитимности президента страны Эммануэля Макрона.

До этого, 10 марта, лидер партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян заявил, что Макрон намеренно лжет о якобы российской угрозе для Евросоюза (ЕС) ради того, чтобы манипулировать общественным мнением и отвлечь внимание от проблем Франции. По его словам, страна находится «на грани валютного кризиса».

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