Министр обороны Франции высказался против демилитаризации Украины
Франция выступает против любой демилитаризации Украины, поскольку основой ее безопасности остается армия. Об этом 11 марта заявил министр обороны Франции Себастьян Лекорню на Парижском форуме по безопасности и стратегическим вопросам.
Глава французского минобороны отметил, что Париж не поддержит инициативу демилитаризации Украины в рамках урегулирования конфликта.
«Первой гарантией безопасности остается украинская армия. Мы отвергаем любую форму демилитаризации Украины», — заявил Лекорню.
Ранее, 10 марта, внук генерала Шарля де Голля Пьер де Голль заявил, что Франция потеряла независимость и суверенитет из-за некомпетентности властей. По словам Пьера де Голля, из-за этого страдает французский народ. Он подчеркнул, что возникает вопрос о легитимности президента страны Эммануэля Макрона.
До этого, 10 марта, лидер партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян заявил, что Макрон намеренно лжет о якобы российской угрозе для Евросоюза (ЕС) ради того, чтобы манипулировать общественным мнением и отвлечь внимание от проблем Франции. По его словам, страна находится «на грани валютного кризиса».