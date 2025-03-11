В Онтарио согласились отменить пошлины в 25% на электроэнергию для США
В Онтарио согласились приостановить действие 25-процентной надбавки на экспорт электроэнергии в американские штаты Миннесота, Мичиган и Нью-Йорк. Об этом 11 марта сообщил премьер-министр Онтарио Даг Форд.
«Сегодня министр торговли США Говард Латник и премьер Онтарио Даг Форд провели продуктивный разговор об экономических отношениях между США и Канадой», — говорится в его сообщении в соцсети X (бывш. Twitter).
Он также сообщил, что его официальная встреча с премьер-министром Канады пройдет 13 марта. На ней также будут присутствовать торговые представители США, чтобы обсудить обновление соглашения USMCA перед запланированным на 2 апреля введением зеркальных пошлин американской стороной.
«В ответ на это Онтарио согласилось приостановить 25-процентную надбавку на экспорт электроэнергии в Мичиган, Нью-Йорк и Миннесоту», — заявил Форд.
Глава министерства торговли США Говард Латник в соцсети X подтвердил слова Форда, опубликовав соответствующее официальное заявление.
10 марта власти Онтарио повысили на 25% цену на электроэнергию для трех американских штатов — Миннесоты, Мичигана и Нью-Йорка. Это решение было принято в ответ на тарифы, введенные президентом США Дональдом Трампом.