На киновыходных в «Москино» проведут реконструкцию рыцарского турнира

Историческая реконструкция «Рыцарский турнир в Новгороде» пройдет в кинопарке «Москино» в рамках киновыходных 15 и 16 марта. Гости смогут погрузиться в атмосферу средневековых битв, сообщили организаторы.

В субботу и в воскресенье в декорациях Соборной площади состоится общий парад, а затем инсценировка рыцарского сражения, в котором примут участие от 50 до 200 реконструкторов — не только из Москвы, но и Московской области, Санкт-Петербурга, Владимира, Самары и Чебоксар.

Кроме того, на территории кинопарка желающие смогут принять участие в мастер-классах и аутентичных интерактивах на 20 специально оборудованных локациях.

В «Оружейной мастерской» можно будет узнать о создании древних видов оружия, в «Кузнице» познакомиться с основами кузнечного дела, а на мастер-классе «Каллиграфия» — изучить техники каллиграфического письма. Также гости поиграют в различные настольные игры, узнают секреты кожевников, послушают музыку древней Руси и попробуют себя в традиционном ремесле чеканки монет.

Для посетителей приготовили различные игры, уроки фехтования и деревообработки, организовали свечную мастерскую, мастер-классы по окраске тканей и резьбе по кости. Желающие смогут ознакомиться с различиями рыцарских орденов, а также попробовать блюда кухни предков.

Помимо этого, во время киновыходных гостей ждет интерактивный квест «Новгородские приключения». Посетителей приглашают поучаствовать во встрече европейского посольства на Руси, примирить поссорившегося принца с возлюбленной боярыней и узнать про быт и обычаи того времени.