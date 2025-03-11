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«Авангард» одержал 12-ю победу подряд в КХЛ

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Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев
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Омский «Авангард» продолжил серию побед в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), одолев нижегородское «Торпедо». Игра состоялась 11 марта в Омске и завершилась со счетом 4:3

В составе «Авангарда» отличились Данил Башкиров, Алекс Грант, Семен Чистяков и Владимир Ткачев, который забросил победную шайбу в своем первом матче после долгого перерыва из-за травмы.

У «Торпедо» шайбами отметились Даниил Бокун, Никита Артамонов и Кирилл Кирсанов.

С этой победой «Авангард» набрал 82 очка и поднялся на третье место в Восточной конференции КХЛ. «Торпедо» с 71 баллом расположилось на восьмой позиции в таблице Запада. Оба клуба уже обеспечили себе место в плей-офф.

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Челябинский «Трактор» 10 марта разгромил тольяттинскую «Ладу» со счетом 6:0 в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ. Это самая крупная победа «Трактора» в истории противостояний с «Ладой». С 90 очками «Трактор» лидирует в турнирной таблице Восточной конференции.

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