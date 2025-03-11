СМИ сообщили о скептическом отношению немцев к Мерцу
Большинство немцев не уверены в том, что лидер Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц справится с обязанностями канцлера. Об этом 11 марта сообщает телеканал RTL со ссылкой на опрос Института исследований рынка и общественного мнения forsa.
Согласно результатам исследования, 52% респондентов считают, что Мерц допустит много ошибок и не сможет стать эффективным главой правительства.
В то же время, 38% опрошенных уверены в его компетентности. Еще 10% затруднились с ответом.
Досрочные выборы в бундестаг состоялись 23 февраля. Победу на них одержал блок ХДС/ХСС, получивший 28,6% голосов. Социал-демократическая партия (СДПГ) во главе с канцлером Олафом Шольцем продемонстрировала худший результат в своей истории, набрав 16,4%. Второе место заняла «Альтернатива для Германии» (20,8%), а четвертое — «Зеленые» (11,6%). Пятым по количеству голосов стал блок «Левые» с 8,8%.