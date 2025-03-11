МУС подтвердил выдачу ордера на арест экс-президента Филиппин Дутерте
Международный уголовный суд (МУС) подтвердил выдачу ордера на арест бывшего президента Филиппин Родриго Дутерте по подозрению в преступлениях против человечности. Об этом 11 марта сообщает агентство Reuters со ссылкой на пресс-службу суда.
«Палата предварительного производства Международного уголовного суда выдала ордер на арест господина Родриго Дутерте», — говорится в заявлении.
В суде уточнили, что Дутерте обвиняется в убийствах, которые он, предположительно, совершал в период с 1 ноября 2011 года по 16 марта 2019 года.
Ранее в этот день бывший президент Филиппин Дутерте был задержан в аэропорту Манилы по ордеру МУС.Как указывает местное издание Manila Bulletin, обвинения суда против Дутерте, руководившего страной в 2016–2022 годах, связаны с его антинаркотической кампанией.