В Маниле задержали экс-президента Филиппин Дутерте

Бывший президент Филиппин Родриго Дутерте был задержан в аэропорту Манилы по ордеру Международного уголовного суда (МУС). Об этом 11 марта сообщила пресс-служба администрации президента страны.

Уточняется, что утром Филиппины получили от МУС ордер на арест Дутерте по обвинению в преступлениях против человечности. Полиция задержала его по прибытии из Гонконга с супругой.

«Бывший президент и его окружение здоровы и были обследованы правительственными врачами. <…> На данный момент он находится под стражей», — заявила пресс-служба в социальной сети Facebook (принадлежит признанной экстремистской компании Meta, ее деятельность запрещена в РФ).

Как указывает местное издание Manila Bulletin, обвинения МУС против Дутерте, руководившего страной в 2016–2022 годах, связаны с его антинаркотической кампанией. Мероприятия по борьбе с наркотрафиком на Филиппинах проходили с особой жестокостью, в ходе них, по данным издания, погибло около 6 тыс. человек.

В ноябре МУС выдал ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и экс-министра обороны страны Йоава Галанта. В суде постановили, что два политика ответственны за военные преступления против мирного населения. Готовность исполнить это решение суда выразили Великобритания, Нидерланды и Эстония, против выступили США и Франция. В феврале президент США Дональд Трамп ввел санкции против МУС из-за безосновательных действий суда в отношении Соединенных Штатов и Израиля.