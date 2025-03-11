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Генсек НАТО указал на наличие альтернативы отправке миротворцев на Украину

Глава НАТО Рютте заявил о наличии альтернативы отправке войск на Украину
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Фото: REUTERS/Yves Herman
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Существуют способы обеспечения безопасности Украины после прекращения огня, помимо отправки миротворческого контингента на территорию страны. Об этом 11 марта заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время пресс-конференции в рамках визита Приштины.

«Это хорошо, что Франция и Великобритания приняли инициативу, что, когда перемирие на Украине будет заключено, встанет вопрос о гарантиях безопасности. Один из возможных путей — это отправка европейских наземных сил на Украину, но есть и другие способы это сделать», — заявил Рютте, его выступление транслировалось на YouTube-канале НАТО.

Генсек НАТО также процитировал американского президента Дональда Трампа, сказав, что мир еще не достигнут.

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Ранее, 11 марта, руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил о невозможности достижения мира с РФ через переговоры. Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов в беседе с «Известиями» предположил, что Украина так считает из-за нежелания предотвращения конфликта ради сохранения власти.

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