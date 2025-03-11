Генсек НАТО указал на наличие альтернативы отправке миротворцев на Украину

Существуют способы обеспечения безопасности Украины после прекращения огня, помимо отправки миротворческого контингента на территорию страны. Об этом 11 марта заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время пресс-конференции в рамках визита Приштины.

«Это хорошо, что Франция и Великобритания приняли инициативу, что, когда перемирие на Украине будет заключено, встанет вопрос о гарантиях безопасности. Один из возможных путей — это отправка европейских наземных сил на Украину, но есть и другие способы это сделать», — заявил Рютте, его выступление транслировалось на YouTube-канале НАТО.

Генсек НАТО также процитировал американского президента Дональда Трампа, сказав, что мир еще не достигнут.

Ранее, 11 марта, руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил о невозможности достижения мира с РФ через переговоры. Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов в беседе с «Известиями» предположил, что Украина так считает из-за нежелания предотвращения конфликта ради сохранения власти.