В СФ назвали страх причиной слов Ермака о невозможности достижения мира переговорами
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- В СФ назвали страх причиной слов Ермака о невозможности достижения мира переговорами
Руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак говорит о невозможности достижения мира с РФ через переговоры, поскольку желает продолжения конфликта ради сохранения власти. Таким мнением с «Известиями» 11 марта поделился заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.
Соответствующее заявление Ермак сделал на фоне переговоров Украины и США в Саудовской Аравии в своей колонке для газеты The Guardian. Чиновник подчеркнул, что Евросоюз (ЕС) и США должны продолжить санкционное давление на Россию и передавать доходы с ее замороженных активов на восстановление Украины.
«Ермак спасает свою шкуру, если очень коротко. <...> Они (представители киевского режима. — Ред.) вне этого кровавого конфликта, в лучшем случае, это скитальцы, у которых нет ни крова, ни безопасности — ничего. А в худшем для них случае их просто прихлопнут, как назойливых мух», — прокомментировал Климов.
По его мнению, для таких деятелей, как Ермак, продолжение военного конфликта — основа дальнейшего существования. Так, подчеркнул собеседник издания, заявление Ермака это лишь подтверждает.
«Сегодня власть в Вашингтоне поменялась, но силы, которые раньше правили в Вашингтоне, они еще достаточно сильны в США, особенно в континентальной Европе. Поэтому такие киевские представители, они хотят с этим русофобским сообществом продолжать боевые действия, продолжать терроризировать Россию, потому что они были наняты в свое время для этого», — заключил сенатор.
Также во вторник корреспондент Sky News Алекс Росси сообщил, что американские чиновники в частном порядке заявили, что «не хотят слышать» о каких-либо просьбах Украины вернуть границы страны по состоянию на 2014 или 2022 год.