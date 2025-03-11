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Путину доложили об операции ВС РФ с трубопроводом в Курской области

Песков: Путину доложили об операции с трубопроводом в Курской области
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Фото: РИА Новости/Михаил Метцель
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Президенту России Владимиру Путину доложили об операции Российской армии с проходом в тыл Вооруженных сил Украины (ВСУ) через трубопровод в районе Суджи в Курской области. Об этом 11 марта сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков «Известиям».

«Владимир Владимирович [Путин] знает о всех деталях этой операции. Разумеется, ему докладывали, и докладывали <...> еще до начала этой операции», — сказал он.

Песков добавил, что глава государства ежедневно общается с военными, действующими на передовой.

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9 марта командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апти Алаудинов опубликовал видео с моментом напутствия и подготовки бойцов к операции по проходу в тыл ВСУ по трубопроводу.

В операции приняли участие бойцы сводного штурмового отряда, сформированного из солдат 11-й гвардейской отдельной десантно-штурмовой бригады ВДВ, 30-го полка 72-й мотострелковой дивизии, отряда «Ахмат», а также добровольцев штурмовой бригады «Ветераны». Российские военные преодолели по трубе около 15 км.

Действия штурмовиков помогли обеспечить прорыв обороны противника и нарушили систему управления обороной украинской армии по всей линии боевого соприкосновения с противником в регионе. Это позволило в течение нескольких дней освободить более восьми населенных пунктов.

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