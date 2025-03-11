Автомобилисту вынесли приговор за гибель подростка в пьяном ДТП в Партизанске
Суд в Партизанске (Приморский край) вынес приговор 40-летнему автомобилисту, который в состоянии наркотического опьянения сбил на обочине двух несовершеннолетних мальчиков и скрылся с места ДТП. Об этом региональная прокуратура сообщает во вторник, 11 марта.
Наезд произошел вечером 17 октября 2024 года на улице Московской. Судом установлено, что мужчина 1984 года рождения сел за руль легкового автомобиля Toyota Levin в состоянии наркотического опьянения и сбил на обочине двух мальчиков 2009 и 2013 годов рождения, после чего скрылся. В результате происшествия старший из пострадавших детей погиб.
Суд признал автомобилиста виновным по п. «а, б» ч. 4 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, сопряженное с оставлением места его совершения»).
Мужчине назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении, пишет ИА PrimaMedia. В последующие два с половиной года ему запрещено садиться за руль. Также он должен выплатить потерпевшей стороне более 1,7 млн рублей, а его машину конфисковали в доход государства.