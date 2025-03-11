Реклама
Прямой эфир
Общество
Вторник стал самым теплым днем в Москве с начала года
Общество
Бывший полицейский сбил украинский дрон из ружья во время атаки на Подмосковье
Политика
Политолог назвала малыми шансы партии Вагенкнехт оспорить итоги выборов в бундестаг
Политика
Песков оценил визит генсека ОБСЕ в Москву
Мир
СМИ сообщили о расхождениях во мнениях лидеров ЕС в вопросе поддержки Украины
Армия
Путину доложили об операции ВС РФ с трубопроводом в Курской области
Политика
Депутат Госдумы рассказала о рисках протестов в Румынии
Мир
Полиция Британии задержала подозреваемого по делу о столкновении судов
Мир
Сийярто заявил о возобновлении поставок нефти по трубопроводу «Дружба» в Венгрию
Мир
Трамп поручил повысить пошлины на сталь и алюминий из Канады до 50%
Мир
Партия Вагенкнехт потребовала у суда пересмотреть результаты выборов в бундестаг
Мир
В ВСУ заявили о беспомощности перед российскими Су-35
Мир
Генсек НАТО указал на наличие альтернативы отправке миротворцев на Украину
Политика
В СФ назвали страх причиной слов Ермака о невозможности достижения мира переговорами
Общество
Число погибших при ударе ВСУ по ТЦ в Курской области возросло до пяти
Общество
В Курской области отменили ОГЭ и разрешили аттестоваться в школе вместо ЕГЭ
Общество
В России начинается сезон электросамокатов. Что нужно знать о пользовании СИМ

Эксперты назвали причины укрепления рубля

Дудченко: позитивным фактором для рубля стал рост объема продаж иностранной валюты
0
EN
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Российский рубль продолжает укрепляться на фоне нескольких ключевых факторов, влияющих на эту тенденцию. Текущая динамика курса связана как с геополитическими изменениями, так и с внутренними экономическими процессами, рассказали «Известиям» 11 марта ведущий аналитик «Цифра брокер» Наталия Пырьева и аналитик ФГ «Финам» Николай Дудченко.

«Укрепление рубля связано с оптимизмом в отношении деэскалации в геополитике, притоком капитала в российский фондовый рынок со стороны зарубежных инвесторов, которые продают валюту и покупают рубли, соответственно. Помимо этого, в феврале выросли чистые продажи валюты со стороны экспортеров, что повышает объем предложения на рынке», — отмечает Пырьева.

По ее словам, текущее укрепление рубля лишь частично заложено в стоимость товаров и услуг.

Что будет с рублем в 2025 году? Ответы на главные вопросы

Кроме того, Дудченко отмечает, что высокие объемы продаж валюты экспортерами и действия Центрального банка России (ЦБ РФ) также поддерживают рубль.

«Позитивным фактором для рубля стал рост объема продаж иностранной валюты на рынке со стороны ЦБ и Минфина», — говорит он.

Однако эксперты сходятся во мнении, что укрепление рубля может быть временным.

«Мы полагаем, что рубль будет умеренно крепким в течение первого полугодия в силу сезонных факторов. Во второй половине года тенденция к ослаблению восстановится, поскольку сжатие доходов от нефтегазового сектора при восстановлении спроса на валюту со стороны импортеров и населения может спровоцировать дефицит ликвидности на рынке и привести к ослаблению рубля», — прогнозирует Наталия Пырьева.

Дудченко также считает, что в среднесрочной перспективе рубль может ослабеть.

«Мы ожидаем, что в пользу ослабления национальной валюты будет играть возможное снижение ставки в текущем году и постепенное снижение сальдо торгового баланса России», — подытожил Дудченко.

Аналитик «Цифра брокер» Иван Ефанов в беседе с «Известиями» заявил 25 февраля, что, помимо геополитики. на укрепление рубля повлияли рост объема чистых продаж со стороны экспортеров и высокая ключевая ставка. В свою очередь, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер уточнил, что в начале 2025 года на рынке было слишком много спекулятивных ставок против рубля, которые в итоге сгорели, что и усилило обвал курсов инвалют.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025