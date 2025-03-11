Эксперты назвали причины укрепления рубля

Российский рубль продолжает укрепляться на фоне нескольких ключевых факторов, влияющих на эту тенденцию. Текущая динамика курса связана как с геополитическими изменениями, так и с внутренними экономическими процессами, рассказали «Известиям» 11 марта ведущий аналитик «Цифра брокер» Наталия Пырьева и аналитик ФГ «Финам» Николай Дудченко.

«Укрепление рубля связано с оптимизмом в отношении деэскалации в геополитике, притоком капитала в российский фондовый рынок со стороны зарубежных инвесторов, которые продают валюту и покупают рубли, соответственно. Помимо этого, в феврале выросли чистые продажи валюты со стороны экспортеров, что повышает объем предложения на рынке», — отмечает Пырьева.

По ее словам, текущее укрепление рубля лишь частично заложено в стоимость товаров и услуг.

Кроме того, Дудченко отмечает, что высокие объемы продаж валюты экспортерами и действия Центрального банка России (ЦБ РФ) также поддерживают рубль.

«Позитивным фактором для рубля стал рост объема продаж иностранной валюты на рынке со стороны ЦБ и Минфина», — говорит он.

Однако эксперты сходятся во мнении, что укрепление рубля может быть временным.

«Мы полагаем, что рубль будет умеренно крепким в течение первого полугодия в силу сезонных факторов. Во второй половине года тенденция к ослаблению восстановится, поскольку сжатие доходов от нефтегазового сектора при восстановлении спроса на валюту со стороны импортеров и населения может спровоцировать дефицит ликвидности на рынке и привести к ослаблению рубля», — прогнозирует Наталия Пырьева.

Дудченко также считает, что в среднесрочной перспективе рубль может ослабеть.

«Мы ожидаем, что в пользу ослабления национальной валюты будет играть возможное снижение ставки в текущем году и постепенное снижение сальдо торгового баланса России», — подытожил Дудченко.

Аналитик «Цифра брокер» Иван Ефанов в беседе с «Известиями» заявил 25 февраля, что, помимо геополитики. на укрепление рубля повлияли рост объема чистых продаж со стороны экспортеров и высокая ключевая ставка. В свою очередь, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер уточнил, что в начале 2025 года на рынке было слишком много спекулятивных ставок против рубля, которые в итоге сгорели, что и усилило обвал курсов инвалют.