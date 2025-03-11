В Курской области отменили ОГЭ и разрешили аттестоваться в школе вместо ЕГЭ
В Курской области отменили основной государственный экзамен (ОГЭ) после девятого класса обучения, а вместо единого государственного экзамена (ЕГЭ) разрешили выбрать аттестацию в школе. Об этом 11 марта сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.
«Для девятиклассников ОГЭ отменен. Выпускники девятых классов смогут пройти аттестацию в форме промежуточных экзаменов в своих школах», — написал он в Telegram-канале.
Он уточнил, что у учащихся 11-х классов, как и в 2024 году, есть выбор: сдавать ЕГЭ или пройти аттестацию в школе. Хинштейн подчеркнул, что нововведения касаются всех 430 региональных образовательных учреждений, где учатся 11,7 тыс. девятиклассников и более 4,2 тыс. одиннадцатиклассников.
Решение приняли на федеральном уровне, оно закреплено Министерством просвещения РФ.
Депутаты Государственной думы 17 января предложили разрешить обязательную сдачу после девятого класса только двух предметов вместо четырех в рамках временного пилотного проекта в пяти регионах. В том числе предлагается апробировать новый порядок зачисления абитуриентов на обучение по программам среднего профессионального образования за счет средств региональных и местных бюджетов.