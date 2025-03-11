СМИ сообщили о нехватке личного состава и изношенной инфраструктуре бундесвера
К концу 2024 года бундесвер столкнулся с серьезной нехваткой личного состава, значительным износом инфраструктуры, такой как казармы, и нехваткой боеспособной техники, сообщает военный комиссар ФРГ Ева Хегль. Ее слова 11 марта приводит журнал Der Spiegel.
По словам Хегль, к концу 2024 года численность личного состава немецкой армии составляла 180 тыс. человек, что на несколько тысяч меньше, чем в 2023-м. Это означает, что цель бундесвера — к 2031 году увеличить личный состав до 203 тыс. человек — становится всё менее реализуемой.
Также, по ее словам, средний возраст военнослужащих составляет 34 года, что означает провальную политику немецких властей по привлечению молодежи в ряды бундесвера.
Хегль отмечает, что у армии есть очень серьезные проблемы с инфраструктурой, так как «казармы находятся в аварийном состоянии, не хватает боеприпасов, запасных частей и исправной тяжелой военной техники». Выйти из сложившейся ситуации военный комиссар предлагает с помощью возвращения призыва на срочную службу.
Ранее, 4 марта, отставной полковник армии ФРГ Вольфганг Рихтер заявил, что Европа рискует столкнуться с перегрузом в случае одновременных трат на свою оборону и помощь Украине. По его словам, Евросоюз и Великобритания решили наращивать собственный оборонный потенциал, что конкурирует с поддержкой Украины.
До этого, 24 февраля, министр обороны Германии Борис Писториус призвал победивший на парламентских выборах блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) поскорее обеспечить финансирование новых трат на вооруженные силы. Он уточнил, что у ФРГ есть возможность нарастить бюджет его ведомства в два раза за ближайшие годы.