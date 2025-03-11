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СМИ сообщили о нежелании США слышать от Киева о возвращении к границам 2014 года

Sky News: США не хотят слышать от Украины требований о возврате к прежним границам
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Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин
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Киеву, скорее всего, придется пойти на некоторые территориальные уступки, так как официальные лица США в частном порядке заявляют, что «не хотят слышать» о возвращении к границам 2014 или даже 2022 года. Об этом сообщил 11 марта корреспондент телеканала Sky News Алекс Росси.

«Похоже, украинцам придется пойти на некоторые довольно болезненные уступки, так как официальные лица США заявили, что «не хотят слышать» о каких-либо просьбах Украины вернуть границы страны по состоянию на 2014 год [до воссоединения Крыма с Россией] или 2022-й [до начала Россией операции по защите населения Донбасса]», — передал он.

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О запланированных 11 марта переговорах между США и Украиной в Саудовской Аравии сообщил спецпосланник американского президента по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф 6 марта. По его словам, на повестке встречи будут основы мирного урегулирования конфликта на Украине и возможное соглашение о прекращении огня.

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