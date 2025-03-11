Эксперт оценил опасность утечки на энергоблоке АЭС «Олкилуото» в Финляндии

Утечка теплоносителя, которая произошла на третьем энергоблоке атомной электростанции (АЭС) «Олкилуото» в Финляндии, — это несерьезный инцидент, рассказал «Известиям» директор АНО «АтомИнфо-Центр», главный редактор портала по атомной энергетике AtomInfo.ru Александр Уваров 11 марта. В то же время он уточнил, что это уже не первый случай, связанный с этим энергоблоком за последние годы.

«Не надо беспокоиться. Это не авария, это инцидент. Сам по себе инцидент на самом деле несерьезный», — отметил Уваров.

Он объяснил, что третий энергоблок «Олкилуото» был установлен на профилактику. Работники пришли осматривать оборудование и, после того как они выполнили свои функции, недолжным образом закрыли один из люков. В результате вода, которая имеется на станции, вытекла в помещение. Утечка составила около 100 куб. м теплоносителя реактора.

«Это на самом деле не такой уж большой объем. Но она загрязненная радиоактивными нуклидами. Однако она находится внутри бетонного серьезного здания герметичного и не вышла наружу», — добавил эксперт.

По его словам, это далеко не первый инцидент на этом энергоблоке, который произошел за последние годы. При этом каждый из случаев не являлся чем-то серьезным.

«Но, когда идет подряд уже около десятка инцидентов начиная с 2022 года, начинаешь задумываться, а всё ли там в порядке. Всё ли там в порядке с культурой безопасности? Культура безопасности — это такая вещь, которая появилась в атомной отрасли после всех известных тяжелых аварий, которые были. <…> Культура безопасности, [это когда] вы не боретесь с аварией, а делаете так, чтобы ее не было», — подчеркнул Уваров.

Он отметил, что люди, которые работают в атомной отрасли, в первую очередь должны понимать, что их действия не должны привести ни к какому инциденту.

Об утечке сообщили накануне в пресс-службе финской энергетической компании Teollisuuden Voima. АЭС находится в западной части Финляндии рядом с побережьем Балтийского залива. Всего она имеет три реактора, которые производят около 30% энергии, потребляемой жителями. В результате инцидента никто не пострадал.