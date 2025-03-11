«Росатом» начал сборку реакторной установки для атомного ледокола «Ленинград»
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- «Росатом» начал сборку реакторной установки для атомного ледокола «Ленинград»
Машиностроители госкорпорации «Росатома» на заводе «ЗиО-Подольск» (машиностроительный дивизион «Росатома») начали выполнять сборку корпуса реакторной установки для атомного ледокола «Ленинград». Об этом 11 марта сообщили в пресс-службе.
«Для Машиностроительного дивизиона «Росатома» изготовление реакторных установок РИТМ-200 стало серийным, поточным. Это еще одно яркое доказательство, что наша отечественная промышленность первая во всём», — приводятся слова заместителя главы дивизиона Максима Тюкавкина на сайте «Росатома».
Он также отметил, что их технические решения способствуют развитию науки, промышленности и решению государственных задач.
«Мы накопили колоссальный объем знаний и навыков и сегодня обладаем компетенциями, которых нет ни у кого в мире, освоив и запустив поточное изготовление новейших реакторных установок серии РИТМ», — подчеркнул руководитель завода Антон Лебедев.
Госкорпорация «Росатом» и Национальный исследовательский центр (НИЦ) «Курчатовский институт» 11 февраля подписали документ о создании совместного стратегического совета для более тесного сотрудничества по 13 научным направлениям в атомной сфере.
Взаимодействие, которое утвердили глава «Росатома» Алексей Лихачев и президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук, затронет направления от перспективных технологий в развитии атомной энергетики и ядерной медицины до проектов освоения Арктики и космоса.