Складировать нельзя утилизировать: как работают московские бюро находок

Ежегодно пассажиры забывают десятки тысяч вещей в транспорте, но не все из них пытаются вернуть потерю. И напрасно: утраченное можно найти через службы находок. Однако его хранение и возвращение могут обойтись в тысячи рублей. Подробности — в материале «Известий».

Тысячи потерь под землей

Студентка МФТИ Арина К. поняла, что ее сумка со студенческим билетом и личными вещами осталась в вагоне метро, когда она вышла на станции «Библиотека имени Ленина», двери закрылись и поезд тронулся. Когда шок миновал, Арина зашла на сайт метрополитена, заполнила нужную форму, описала ситуацию, отправив письмо на адрес, указанный на сайте. Спустя несколько дней она получила ответ, в котором ей предложили явиться за пропажей на склад забытых вещей на станции «Деловой центр». Девушка это сделала, но сумку в тот день так и не получила: теперь она забыла дома документы, удостоверяющие ее личность. «Вещи возвращают только по предъявлении паспорта, и никак иначе», — поясняет сотрудница.

Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

В маленьком, не более 10 кв. м, предбаннике склада душно и жарко. Стойка, два компьютера, на стене висит ведомственный календарь, а посередине, рядом с приоткрытой дверью, из-за которой видны полки склада, навален десяток черных пакетов, из которых виднеется всякая всячина: варежки, ручки от сумок и шапки. Это забытые в метро и на МЦК еще не рассортированные вещи, принесенные сегодня на склад курьерами из сортировочного пункта. Эта гора не единственная в своем роде: такие же склады расположены на станциях метро «Черкизовская» и «Котельники». Спустя пару часов все вещи будут рассортированы и занесены в компьютерную программу, которой виртуально склады «связаны» между собой. Это позволяет быстро определить местонахождение конкретного утерянного предмета. Вот случайно зашедшая девушка просит узнать, в каком месте хранится утерянный ею в метро винтажный чемодан. Полминуты — и сотрудник, забив название вещи в специальную компьютерную программу, заявляет, что такой вещи ни на одном из складов нет. Она либо не поступала сюда или пока еще информация о ней не обработана.

Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков

На склад вещи попадают только после составления акта и заключения кинологической службы, обычно путь занимает пять дней. Только за прошлый год, согласно официальной статистике ФГУП «Московский метрополитен», вещи в вагонах и на станциях забыли 48 тыс. пассажиров. Чаще всего вещи забывали на Большой кольцевой, Таганско-Краснопресненской и Арбатско-Покровской линиях. Люди теряли предметы, характерные для конкретного времени года: варежки, перчатки, шапки и шарфы — зимой, панамы, кепки — летом.

Однако среди находок встречались и радиоуправляемая модель яхты, и гусли, и баян, и даже метровый игрушечный осьминог. Вернуть утраченное может каждый, но нужно соблюсти определенный порядок.

Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков

«Если пассажир забыл свои вещи в метро, необходимо позвонить в контакт-центр «Московский транспорт» по номеру 3210 с мобильного телефона или оставить заявку через приложение «Метро Москвы». Требуется описать все детали поездки. Рассказать как можно больше информации о забытых вещах, включая их тип, время и дату поездки, а также линию метро, где передвигался пассажир. Если потерянная вещь соответствует описанию поступившей на склад, пассажиру нужно будет приехать с необходимыми документами, чтобы опознать и забрать ее», — пояснила через пресс-службу Московского метрополитена начальник центра клиентского сервиса службы платежных сервисов Светлана Батова.

Хранить бесплатно

Склады забытых вещей есть не только в метро, но и в аэропортах и на железной дороге. Например, камерами хранения невостребованного багажа располагает «Аэрофлот», базируются они в аэропорту Шереметьево в зоне внутренних и международных линий. Обычно туда приносят вещи пассажиров, найденные на борту прибывших самолетов «Аэрофлота» и авиакомпании «Россия» (входит в группу «Аэрофлот»). Работают с забытыми вещами 20 сотрудников. Передают вещи в камеру хранения бортпроводники, сотрудники службы безопасности аэропорта или клининговой компании. Факт сдачи вещи на склад обязательно подтверждается документально.

Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков

За последние два года пассажиры рейсов «Аэрофлота» забывали вещи чаще, соответственно, чаще утерянное и возвращали владельцам. Если в 2023 году в камеру хранения «Аэрофлота» поступило более 13,8 тыс. предметов, забытых пассажирами на борту самолетов, и почти 5 тыс. вещей были возращены по запросам владельцев, то в 2024-м количество поступивших вещей составило более 18,3 тыс., из которых 6 тыс. возвратили пассажирам. Кроме традиционных шапок, шарфов или блокнотов пассажиры забывали зубные протезы, непарную обувь, детские горшки, слуховые аппараты, индивидуальные сиденья для унитазов.

«Получить вещь ее владелец может после предъявления посадочного талона, паспорта и описания вещи. Хранение вещей в специальной камере «Аэрофлота» в аэропорту Шереметьево для пассажира бесплатно. Вещи хранятся в установленные законом сроки, то есть в течение шести месяцев с момента их обнаружения. Затем невостребованные предметы уничтожаются», — говорит директор департамента наземного обеспечения перевозок «Аэрофлота» Илья Воронов.

Другие авиакомпании собственных складов в аэропортах не имеют, но забытые вещи в салонах забирают и передают в свои представительства в аэропортах. Чтобы получить потерянное, пассажир должен сперва заявить о пропаже через корпоративный сайт авиакомпании, описав потерю как можно детально.

Деньги прирастают километрами

Хранить вещь бесплатно могут далеко не все транспортные учреждения. Например, «Аэрофлот» и метрополитен за хранение с пассажира денег не возьмут, а вот в бюро находок аэропорта Шереметьево получить свою вещь бесплатно можно будет только в течение первых двух суток, затем их будут хранить за деньги в соответствии с тарифом. Винить сотрудников за взимание платы сложно. Эта работа бесконечна и требует от них внимательности, стрессоустойчивости и оперативности.

Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков

Раньше действовало руководство по багажным перевозкам 1985 года РБП-85, предписывавшее хранить вещи только два месяца. Однако его отменили, и теперь бюро находок аэропорта Шереметьево хранит вещи полгода, как этого требует Гражданский кодекс. Это долго, считают сотрудники аэропортов. В день в бюро находок Шереметьево приносят около 120 различных предметов, то есть за год сотрудники этой структуры регистрируют около 43 тыс. находок. Выбросить их по закону нельзя, даже если вещь сломана. В других аэропортах тоже хранят вещи долго. Например, служба Lost & Found аэропорта Домодедово за прошлый год приняла на хранение 42 тыс. забытых вещей.

В Шереметьево вещи хранятся на складе общей площадью 64,9 кв. м, это три комнаты с высокими потолками на первом этаже терминала B. В одной находится сотрудник с компьютером и несколькими сейфами для наиболее ценных находок — документов, гаджетов или ценностей. В комнате побольше хранятся десятки инвалидных и детских колясок, а рядом с ней расположен склад остальных вещей, которых тысячи. Всё утерянное в аэропортовой суете здесь аккуратно систематизировано и лежит на пяти полках, расположенных по периметру. Под потолком висят утерянные гимнастические обручи, вот с верхней полки торчат костыли, а рядом с ними каскадом десяток шляп, чемоданы, пустые и с вещами, под столом в отдельных секциях скопилось штук 50 разных пауэрбанков, на нижней полке лежит десяток ноутбуков в большом прозрачном контейнере.

Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков

Все стеллажи пронумерованы, каждой вещи присвоен свой регистрационный индивидуальный номер, выписана и навешена спецбирка, а в журнале учета специального образца указывается это место хранения, так что найти вещь по требованию пассажира — минутное дело. При выдаче человек расписывается в журнале, а сотрудник вносит описание в компьютерную программу под названием «Склад».

Пассажир заполняет электронную заявку установленного образца на сайте аэропорта и описывает вещь детально. Когда эту заявку видят сотрудники Шереметьево, они находят вещь по описанию и отвечают, сколько будет стоить ее хранение и доставка в другой город, если пассажир не сможет приехать за ней сам. Иногда пассажиры решают не забирать вещь, иногда приходят за ней спустя несколько месяцев и тогда получить свою вещь бесплатно уже не могут.

«За хранение утерянной вещи гражданин заплатит аутсорсинговой компании. Первые двое суток вещь будет храниться бесплатно, но при этом оформление стоит 200 рублей, третьи сутки — 270 рублей, а все последующие сутки — 125 рублей. В общем, время — деньги. Иногда владельцы ноутбуков платят по 10–15 тыс. за хранение и отправку своих ценных вещей», — говорит главный специалист бюро находок службы предоставления аэровокзальных услуг АО «Международный аэропорт Шереметьево» Наталья Борисова.

Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков

Доставить вещь могут на домашний адрес «Почтой России», с которой у аэропорта специальный договор. География отправок, говорят сотрудники бюро находок, широкая. В основном потерянные вещи уходят во Владивосток, в Хабаровск, Петропавловск-Камчатский, Югру, Санкт-Петербург, реже — в Анапу и Сочи. Самые экзотические находки, попавшие в бюро за всё время его существования, — это урна с прахом кошки и человеческий череп, который семья везла на захоронение. «Их тоже отправили почтой, люди их получили», — подытоживает Наталья Борисова.