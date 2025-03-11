ВС РФ освободили населенный пункт Горького в ДНР
Российские военные освободили населенный пункт Горького в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 11 марта сообщило Минобороны РФ.
«Подразделения Южной группировки войск активными действиями освободили населенный пункт Горького Донецкой Народной Республики», — сообщили в ведомстве.
Ранее в этот день сообщалось, что российское военные дронами уничтожили гаубицу FH-70 производства Великобритании и станцию радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Нота» Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ДНР. На кадрах Минобороны можно увидеть поочередные точные попадания ударных дронов по гаубице и станции РЭБ ВСУ.