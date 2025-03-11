Минобороны РФ опубликовало кадры уничтожения гаубицы и станции РЭБ ВСУ
Бойцы российской армии дронами уничтожили гаубицу FH-70 производства Великобритании и станцию радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Нота» Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донецкой Народной Республике (ДНР). Кадры боевой работы опубликовало Минобороны РФ 11 марта.
В ведомстве уточнили, что военнослужащие с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на оптоволокне в одной из лесополос нашли замаскированные гаубицу на огневой позиции и станцию РЭБ противника. После полученного анализа ситуации было принято решение об уничтожении техники.
На кадрах можно увидеть поочередные точные попадания ударных дронов по гаубице и станции РЭБ ВСУ.
Ранее, 11 марта, Минобороны РФ опубликовало снимки освобождения подразделением 51-го гвардейского парашютно-десантного полка 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии населенного пункта Лебедевка в Суджанском районе Курской области от боевиков Вооруженных сил Украины.