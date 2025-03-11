Минобороны РФ опубликовало кадры освобождения Лебедевки в Курской области
Минобороны РФ 11 марта опубликовало кадры освобождения подразделением 51-го гвардейского парашютно-десантного полка 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии населенного пункта Лебедевка в Суджанском районе Курской области от боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ).
В ведомстве уточнили, что военнослужащие выполняли поставленные задачи при поддержке российской авиации, которая нанесла удары по укрепленным позициям украинских боевиков, и огня артиллерии. Позиции противника были обнаружены операторами беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).
Десантникам удалось вскрыть систему обороны, основные опорные пункты и огневые средства противника. Они также оказывали помощь подразделениям ВДВ, ведя наблюдение с воздуха.
Уточняется, что большинство украинских боевиков сдались в плен при атаках российских военнослужащих. Кроме того, в честь взятия пункта на мемориале Победы в Великой Отечественной войне в центре села были установлены флаги РФ и ВДВ.
«Задача стояла по освобождению Лебедевки. Получили задачу, штурмовая группа выдвинулась через кукурузное поле. Зашли максимально скрытно, закрепились в первых домах северной улицы. Противник не понимал, что происходит», — сообщил командир штурмовой роты с позывным Призрак.
Накануне сообщалось о том, что армия РФ освободила 32 населенных пункта в Курской области от ВСУ. Так, за 8–9 марта в результате действий подразделений группировки войск «Север» освобождено семь населенных пунктов: Малая Локня, Черкасское Поречное и Косица, Лебедевка, Викторовка, Николаевка и Старая Сорочина.