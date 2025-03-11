СМИ узнали о потере миллиардерами США $209 млрд после прихода Трампа
Американские миллиардеры, присутствовавшие на инаугурации президента США Дональда Трампа, потеряли $209 млрд с момента вступления главы Белого дома в должность. Об этом 10 марта сообщило агентство Bloomberg.
Согласно данным Bloomberg Billionaires Index, с конца января 2025 года, в частности, владелец компании Tesla Илон Маск потерял около $148 млрд, основатель Amazon Джефф Безос — $29 млрд, глава Meta (признана экстремистской и запрещена в России) Марк Цукерберг лишился $5 млрд. В статье подчеркивается, что все они присутствовали на инаугурации Трампа, которая прошла 20 января 2025 года.
Отмечается, что эксперты и экономисты ожидали, что политика вновь избранного президента окажет влияние на рост стоимости акций, поэтому инвесторы массово скупали ценные бумаги и криптовалюту. В итоге период между победой Дональда Трампа в ноябре 2024 года до его вступления в должность оказался выгодным для фондового рынка США.
Так, акции Tesla показали рост 98%, ценные бумаги Meta — 9% после избрания Трампа и затем еще 20% за первые четыре недели после его возвращения в Овальный кабинет.
На состояние фондового рынка также оказывает влияние политика Трампа в отношении торговых ограничений против Канады, Мексики и Китая. Кроме того, эксперты полагают, что на бирже могли отразиться действия команды департамента эффективности Илона Маска по сокращению численности служащих госаппарата.
Ранее, 18 января, Bloomberg сообщало, что после выборов президента США шесть из 10 богатейших людей мира посетили поместье Трампа в Мар-а-Лаго. Отмечалось, что в аэропорту Палм-Бич миллиардеры приземлялись в общей сложности 25 раз с ноября 2024 года. Среди этих людей были Маск, Марк Цукерберг, Билл Гейтс, Безос и Ларри Эллисон.