Патрушев рассказал о состоянии речного флота в России
Потенциал внутренних водных путей и водного транспорта в России используется недостаточно эффективно. Об этом 11 марта сообщил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.
«В настоящее время потенциал внутренних водных путей и водного транспорта используется недостаточно эффективно, а их эксплуатация становятся небезопасной», — сказал Патрушев на заседании Совета Морской коллегии по развитию и обеспечению морской деятельности РФ.
По его словам, средний возраст технического речного флота превышает 30 лет, а речных танкеров — 49 лет, что привело уже к серьезным авариям. Он также добавил, что темпы выбытия речных судов превышают темпы их строительства, что превращает стратегический актив РФ в источник системных рисков.
Патрушев отметил, что необходимо обеспечить обновление парка судов речного флота, в том числе судов класса «река – море». Кроме того, нужно также принять меры по обеспечению «гарантированных глубин», в том числе за счет расчистки судоходных маршрутов от затонувших объектов.
«Только комплексное использование имеющихся водных ресурсов и водных путей будет способствовать достижению национальных целей развития России», — добавил председатель коллегии.
30 января президент России Владимир Путин на встрече с главой Минтранса Романом Старовойтом отметил хороший потенциал для расширения речных перевозок в стране. В свою очередь, Старовойт также подчеркнул актуальность речного транспорта, особенно в сфере межрегиональных пассажирских перевозок. В связи с этим был разработан проект «Речные магистрали».