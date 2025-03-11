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Экономист назвал последствия остановки нефти РФ по трубопроводу «Дружба»

Чирков: Европа заинтересована в прекращении санкционного противостояния с РФ
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Фото: ТАСС/Алексей Бабушкин
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Ситуация в энергетическом секторе Европы уже далека от идеальной, а проблемы с поставками нефти, газа и других энергоресурсов будут только усугубляться. Таким мнением в беседе с «Известиями» 11 марта поделился доцент кафедры экономической политики и экономических измерений ГУУ Максим Чирков.

Ранее, 5 марта, сообщалось, что чешские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) запросили ресурс из государственных резервов на фоне остановки поставок российского сырья по трубопроводу «Дружба».

«Если говорить о Чехии, то тот факт, что нефтеперерабатывающие заводы страны вынуждены использовать нефть из государственных резервов, свидетельствует о серьезных трудностях в топливном секторе. Это говорит о том, что транспортировка и переработка нефти стали крайне сложными процессами, которые невозможно изменить директивно или административно», — отметил экономист.

По его словам, остановка поставок по «Дружбе» приведет к сокращению объемов нефти на внутреннем рынке, росту цен на топливо и сложностям в работе нефтеперерабатывающих заводов.

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«Нефтеперерабатывающие заводы зависят от качества нефти и конкретных поставщиков. У каждого поставщика свой состав нефти, свои примеси. Остановка поставок по «Дружбе» создает серьезные проблемы для переработки и производства различных видов топлива», — объяснил Чирков.

Кроме того, экономист обратил внимание на снижение объемов государственных резервов нефти в европейских странах, что, по его мнению, представляет собой значительный финансовый риск.

«Сейчас в Европе сверхнизкие запасы газа, что уже привело к резкому росту цен. В перспективе аналогичная ситуация может сложиться и с нефтью. Непредсказуемость поставок энергоресурсов негативно скажется на экономике европейских стран, включая Чехию», — сказал он.

По мнению специалиста, европейские страны заинтересованы в нормализации отношений с Россией и восстановлении стабильных поставок энергоресурсов.

«Нефть, газ и другие энергоносители — это основа экономики. Без их стабильных поставок говорить о восстановлении и устойчивом развитии экономики крайне сложно», — подытожил Чирков.

Об остановке поставок российской нефти по «Дружбе» 4 марта сообщил чешский министр промышленности и торговли Лукаш Влчек. Тогда он отметил, что дефицита сырья для нужд чешских компаний и домохозяйств не наблюдается.

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