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Мутные воды: как спасают Анапу от разлива мазута

Тысячи птиц попали в опасную ловушку
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Побережье Черного моря в Анапе. На переднем плане — птица, испачканная в мазуте, которая не может взлететь и живет в прибрежной зоне
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
На побережье Черного моря продолжаются работы по устранению последствий аварии танкеров «Волгонефть-239» и «Волгонефть-212». Разлив нефтепродуктов вызвал масштабное загрязнение окружающей среды и привел к экологической катастрофе. Одним из символов трагедии стали попавшие под её удар птицы. Как сегодня восстанавливают местную флору и фауну — в фотогалерее «Известий»
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Инженеры, контролирующие работу установки влажной механической очистки песка
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
В Анапе продолжаются работы по спасению прибрежной территории от нефтепродуктов
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Работа установки влажной механической очистки песка
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
Загрязненный песок пропускают через установки влажной очистки
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Полевые испытания новых технологий очистки песка
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
Этот процесс позволяет инженерам протестировать новые технологии
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Одни из главных пострадавших от разлива нефти — птицы, которые из-за загрязнения не могут летать. Они либо проводят время в воде, либо сидят на прибрежных сооружениях…
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
Одни из главных пострадавших от разлива нефти — птицы, которые из-за загрязнения не могут летать. Они либо проводят время в воде, либо сидят на прибрежных сооружениях
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… либо остаются на суше, тщетно пытаясь счистить с себя следы нефти и мазута
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
Многие птицы уже не могут взлететь и вынуждены оставаться на суше, пытаясь счистить с себя нефтепродукты
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Самых безнадежных «пациентов» подбирают волонтеры и передают в надежные руки ветеринаров
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
Самых безнадежных «пациентов» подбирают волонтеры и передают в надежные руки ветеринаров
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Застрявших на суше птиц подкармливают люди
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
Застрявших на суше птиц подкармливают неравнодушные люди
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Но часть еды отбирают чайки. Впрочем, чайки такие же пострадавшие — многие из них в пятнах нефти
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
Часть еды отбирают местные чайки. Однако они такие же пострадавшие — многие из них в пятнах нефти
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Из-за вынужденной сухопутной жизни появляются новые природные враги: пострадавшие птицы могут стать легкой добычей бродячих собак
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
Из-за вынужденной сухопутной жизни появляются новые природные враги: пострадавшие птицы могут стать легкой добычей бродячих собак
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Очистка городского пляжа, под этими навесами в сезон появятся шезлонги
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
Городской пляж сейчас мало напоминает место для отдыха
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Часть пляжа поделена на участки. Частники (наемные рабочие и/или сотрудники прибрежных отелей) очищают свой участок внутри разметки/ограждений
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
Его территория поделена на участки. Наемные рабочие вместе с сотрудниками прибрежных отелей очищают свои зоны внутри разметки
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Каждый использует свою технологию очистки и использует свою технику. У кого-то это вибросито…
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
Каждый использует доступные технологии очистки. Вибросито существенно упрощает процесс
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… а кто-то пользуется сетями
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
Впрочем, у кого-то в арсенале есть только традиционные сети
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Микроштормами на берег время от времени выбрасывает новые порции мазута и нефти
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
Новые порции мазута и нефти продолжают попадать на берег во время микроштормов
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Но люди не отчаиваются и продолжают работы
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
Однако работы по очистке продолжаются, достигнуты большие успехи
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Наступит лето — откроется обновленный причал
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
Местные жители верят, что к лету ситуация будет полностью восстановлена — уже планируется открытие обновленного причала
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