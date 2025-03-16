Мутные воды: как спасают Анапу от разлива мазута

На побережье Черного моря продолжаются работы по устранению последствий аварии танкеров «Волгонефть-239» и «Волгонефть-212». Разлив нефтепродуктов вызвал масштабное загрязнение окружающей среды и привел к экологической катастрофе. Одним из символов трагедии стали попавшие под её удар птицы. Как сегодня восстанавливают местную флору и фауну — в фотогалерее «Известий»