Мутные воды: как спасают Анапу от разлива мазута

На побережье Черного моря продолжаются работы по устранению последствий аварии танкеров «Волгонефть-239» и «Волгонефть-212». Разлив нефтепродуктов вызвал масштабное загрязнение окружающей среды и привел к экологической катастрофе. Одним из символов трагедии стали попавшие под её удар птицы. Как сегодня восстанавливают местную флору и фауну — в фотогалерее «Известий»
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
В Анапе продолжаются работы по спасению прибрежной территории от нефтепродуктов
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
Загрязненный песок пропускают через установки влажной очистки
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
Этот процесс позволяет инженерам протестировать новые технологии
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
Одни из главных пострадавших от разлива нефти — птицы, которые из-за загрязнения не могут летать. Они либо проводят время в воде, либо сидят на прибрежных сооружениях
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
Многие птицы уже не могут взлететь и вынуждены оставаться на суше, пытаясь счистить с себя нефтепродукты
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
Самых безнадежных «пациентов» подбирают волонтеры и передают в надежные руки ветеринаров
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
Застрявших на суше птиц подкармливают неравнодушные люди
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
Часть еды отбирают местные чайки. Однако они такие же пострадавшие — многие из них в пятнах нефти
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
Из-за вынужденной сухопутной жизни появляются новые природные враги: пострадавшие птицы могут стать легкой добычей бродячих собак
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
Городской пляж сейчас мало напоминает место для отдыха
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
Его территория поделена на участки. Наемные рабочие вместе с сотрудниками прибрежных отелей очищают свои зоны внутри разметки
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
Каждый использует доступные технологии очистки. Вибросито существенно упрощает процесс
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
Впрочем, у кого-то в арсенале есть только традиционные сети
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
Новые порции мазута и нефти продолжают попадать на берег во время микроштормов
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
Однако работы по очистке продолжаются, достигнуты большие успехи
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
Местные жители верят, что к лету ситуация будет полностью восстановлена — уже планируется открытие обновленного причала
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