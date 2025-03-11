Песков пообещал своевременно проинформировать по поводу возможного визита Уиткоффа

В Кремле своевременно проинформируют по поводу возможной встречи президента России Владимира Путина и спецпредставителя американского лидера Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стивена Уиткоффа. Об этом во вторник, 11 марта, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы своевременно сообщим вам, как это будет сделано», — отметил он.

Официальный представитель Кремля прокомментировал и предстоящие переговоры США и Украины в Саудовской Аравии.

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