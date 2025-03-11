Bloomberg узнало о планах Уиткоффа посетить Москву для встречи с Путиным
Спецпредставитель американского лидера Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф намерен посетить Москву для встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом 10 марта сообщила корреспондент Bloomberg Анна Мария Хордерн.
«Представитель президента Трампа на Ближнем Востоке Стивен Уиткофф планирует посетить Москву для встречи с президентом Путиным», — говорится в публикации журналистки в соцсети X (бывш. Twitter).
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 10 марта заявил, что в настоящее время Москва находится на начальной стадии пути по «реставрации» двусторонних отношений с Вашингтоном. По его словам, путь предстоит долгий, однако президенты стран выразили политическую волю в этом направлении.