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В Кремле указали на положительное отношение Путина к Трампу

Песков заявил, что Путин хорошо относится к Трампу
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Фото: РИА Новости/Илья Питалев
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Президент России Владимир Путин положительно относится к своему американскому коллеге Дональду Трампу. Об этом 10 марта сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Соответствующее заявление он сделал на фоне высказываний журналиста газеты The Washington Post (WP), который заявил, что российский лидер якобы не уважает президента США.

«Хорошо [относится]. Вы знаете, что контакты у них телефонные не столь частые. Собственно, в эту президентскую итерацию у них единожды был телефонный разговор, но тем не менее он достаточно конструктивный для того, чтобы быть в диалоге и решать проблемы», — уточнил он на брифинге.

Пресс-секретарь президента добавил, что в настоящее время Москва находится на начальной стадии пути по «реставрации» двусторонних отношений с Вашингтоном.

«Путь предстоит достаточно долгий, трудный. Но по крайней мере два президента выразили политическую волю в этом направлении», — добавил Песков.

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В ходе брифинга на борту президентского самолета 10 марта Трамп не согласился со словами журналиста, который заявил о якобы неуважении Путина по отношению к нему. Узнав, что репортер работает в WP, президент США заявил, что газета лишилась доверия.

В свою очередь Путин 24 января заявил, что их отношения с американским лидером являются доверительными и прагматичными. Он также предположил, что, если бы у Трампа не «украли победу» на прошлых выборах, нынешнего кризиса на Украине могло бы не быть.

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