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В России произошло 229 ДТП за минувшие сутки

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Фото: ТАСС/Шемелов Станислав
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За прошедшие сутки на российских дорогах произошло 229 ДТП, в которых погибли 18 и получили ранения 288 человек. 14 из погибших были пассажирами и водителями транспортных средств. Об этом во вторник, 11 марта, сообщили «Известиям» в Госавтоинспекции МВД России.

В результате 66 ДТП, 35 из которых произошло на пешеходных переходах и 31 вне зоны их действия, погибли четыре пешехода, еще 68 получили ранения различной степени тяжести.

Так, в Казани утром 30-летний водитель легковой автомашины в состоянии наркотического опьянения на остановке общественного транспорта совершил наезд на семерых пешеходов, которые выходили из автобуса, следовавшего по городскому маршруту с 32 пассажирами в салоне, после чего наехал на другой припаркованный впереди в попутном направлении у края проезжей части автобус. В результате ДТП шесть пешеходов, в том числе 12-летняя девочка, получили телесные повреждения и были госпитализированы, еще один пешеход после оказания медпомощи направлен на амбулаторное лечение.

Виновник автоаварии несколько лет назад по решению суда дважды лишался права управления автомобилем за вождение в нетрезвом состоянии и отказ от прохождения медосвидетельствования, но по истечении сроков наказания (18 и 20 месяцев соответственно) в мае прошлого года вновь вернул себе водительское удостоверение.

Кроме того, с августа 2024 года он трижды привлекался к административной ответственности за потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача, незаконное приобретение, хранение, перевозку, изготовление, переработку без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также уклонение от прохождения диагностики, лечения и социальной реабилитации от наркомании. Легковой автомобиль, на котором совершено ДТП, использовался им в качестве такси, однако разрешения на осуществление перевозки пассажиров и багажа у него не было.

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Также в понедельник на дорогах России зафиксировано 21 ДТП с участием автобусов, в которых погиб один человек, еще 30 участников дорожного движения, в том числе трое детей, получили ранения. Причиной 14 происшествий с автобусами стали нарушения ПДД, допущенные водителями других транспортных средств. С участием несовершеннолетних за минувшие сутки зарегистрировано 20 ДТП, в результате которых ранения получили 20 юных участников дорожного движения, в том числе восемь пешеходов и 11 пассажиров. Погибших детей нет.

Госавтоинспекция напомнила автомобилистам, что жизнь и здоровье юных пассажиров целиком зависят от навыков, стажа вождения, самочувствия и законопослушного поведения на дороге человека за рулем.

«Не совершайте опасных маневров, откажитесь от рискованной манеры езды, не превышайте разрешенный скоростной режим движения, особенно в условиях ограниченной видимости и весенней непогоды, соблюдайте дистанцию и боковой интервал между транспортными средствами: оставьте себе запас времени на то, чтобы успеть адекватно отреагировать на возможное в любой момент изменение дорожной ситуации. Также обращаем внимание водителей на строгое соблюдение правил перевозки детей. Берегите юных пассажиров, не допуская со своей стороны даже предпосылки к возможной трагедии», — сказал «Известиям» замначальника отдела пропаганды безопасности дорожного движения и профилактики детского дорожно-транспортного травматизма Госавтоинспекции МВД России полковник полиции Антон Белан.

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Накануне сообщалось, что Росстандарт обновил ГОСТ с требованиями к конструкции, цвету и покрытию дорожных знаков. В нем появился запрет на сообщения о мотелях, кемпингах, гостиницах и станциях техобслуживания. Новый ГОСТ 52290-2024 станет обязательным с 2026 года, но регионы вправе применять его уже сейчас взамен старого стандарта 52229-2004.

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