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Песков назвал Telegram главным источником информации в РФ

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Фото: Global Look Press/Jaque Silva
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Главным источником информации в России является мессенджер Telegram. Об этом 11 марта сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он отметил, что в настоящий момент меняется система восприятия потоков информации. По его словам, в первую очередь утром россияне уже не читают газету и не включают телевизор, чтобы получить новую информацию.

«Telegram — это главный источник получения информации в нашей стране», — сказал он на научно-практической конференции «Современные медиа: смысловые стратегии и подготовка кадров».

Пресс-секретарь президента отметил, что, с одной стороны, это хорошо, но, с другой — по его словам, прослеживается четкая тенденция изменения потока информации и ее характера.

Кроме того, Песков указал на рост ответственности журналистов в современных условиях. Он сравнил души и потребности людей с текущих условиях с оголенным нервом.

«Информационные потоки, которые получают люди, должны быть сформулированы таким образом, чтобы этот нерв не чувствовал фальши, <…> провокации, <…> понимал, где правда и где ложь», — добавил он.

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