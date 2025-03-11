Путин внес в Госдуму проект о признании 9 августа Днем воинской славы

Президент РФ Владимир Путин внес в Государственную думу (ГД) законопроект о признании даты окончания Ленинградской битвы 9 августа Днем воинской славы. Текст документа 11 марта размещен в думской законодательной базе данных.

Поправки предлагается внести в закон «О днях воинской славы и памятных датах России».

«Признание 9 августа днем воинской славы России подчеркнет военно-стратегическое значение Ленинградской битвы как самого продолжительного сражения Великой Отечественной войны и увековечит подвиг защитников Ленинграда», — следует из пояснительной записки.

В конце декабря 2024 года Путин объявил 2025-й Годом защитника Отечества. Решение было принято в честь участников специальной военной операции и в память о подвигах всех предков. Вместе с этим он призвал продвигать как общемировую ценность победу над нацизмом в 1945 году.