Яд паука-краба помог создать перспективное обезболивающее

Российская компания завершила доклинические испытания инновационного обезболивающего на основе вещества, полученного из яда паука Томизус наполненный (Thomisus onustus). Новый препарат получил название пуротоксин-6. Предполагаемая дата выхода на рынок — 2029 год, потенциальный охват — более 8 млн пациентов с нейропатическими болями, рассказали разработчики.

Принцип действия вещества заключается в ингибировании особых болевых рецепторов (P2X3). Они играют ключевую роль в возникновении боли при таких состояниях, как остеоартрит, цистит, невралгия тройничного нерва, мигрень, а также хронический кашель.

По словам разработчиков, в настоящее время существует только одно лекарство, воздействующее на P2X3-рецепторы, которое зарегистрировано в Евросоюзе, Швейцарии и Японии. Однако у этого препарата есть побочное действие, выражающееся в расстройстве вкусовых ощущений (дисгевзия).

«Природные яды представляют собой своеобразные комбинаторные библиотеки фармакологически активных веществ, нацеленных на нейрорецепторы. Они напоминают искусственные библиотеки, которые используют фармкомпании при поиске новых лекарств. Наш пептид проявляет исключительную селективность в отношении P2X3-рецепторов, эффективно на них воздействует», — отметил основатель компании-резидента «Сколково» «Анальгетики будущего», заведующий лабораторией в Институте биоорганической химии РАН и руководитель исследований Александр Василевский.

Эффективность лекарства проверили в ходе многочисленных испытаний: на выделенных чувствительных нейронах в лабораторных условиях, на рекомбинантных рецепторах, а также с помощью генетически измененных, или нокаутных, мышей.

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