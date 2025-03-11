Парагвай хочет нарастить экспорт мяса в Россию

Для изучения возможности усиления сотрудничества в Россию направится делегация парагвайской санитарной службы (SENACSA). Об этом «Известиям» сообщили в посольстве латиноамериканской страны в РФ. Также возможен визит парагвайских бизнесменов из отрасли.

«В последние годы наблюдается спад экспорта парагвайского мяса в РФ. Причины заключаются в нескольких факторах, среди них сложности с проведением платежей через международные банковские переводы и другие технические причины, над устранением которых мы работаем. Тем не менее в некоторых супермаркетах можно найти парагвайское мясо. Оно очень высокого качества и высоко ценится гурманами во всем мире», — отметили в посольстве.

В 2024-м доходы от экспорта парагвайского мяса в РФ достигли рекордно низкого показателя в $95,8 млн, что в шесть раз меньше уровня 2014 года.

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Гуляш так гуляш: Парагвай намерен нарастить экспорт мяса в РФ