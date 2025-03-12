Заманчивый свод: зачем крупнейшие компании EdTech придумали кодекс этики

Ассоциация цифровых инноваций в образовании (РАЦИО) разработала проект кодекса этики для компаний, которые работают на рынке онлайн-обучения. Таким образом крупные игроки сферы EdTech надеются создать основы для регулирования. Эксперты отмечают возможную пользу от такого документа для сферы, однако предостерегают от возведения возможных барьеров для небольших компаний. Подробнее — в материале «Известий».

В чем суть кодекса

О создании проекта кодекса этики рассказали на ММСО.EXPO – 2025 (Московском международном салоне образования). Это свод правил и норм поведения для участников рынка EdTech, в который входят онлайн-школы, онлайн-курсы и другие площадки.

Подписание кодекса будет добровольным. Позже, рассчитывают авторы документа, его положения могут стать основой для регулирования отрасли и сертификации всех участников рынка онлайн-образования.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Храмцова

Текст проекта кодекса (имеется в распоряжении «Известий») написан от имени членов РАЦИО.

В нем говорится, что «члены Ассоциации намерены гарантировать, что технологические инструменты, применяемые ЭдТех-компаниями в образовательном процессе, будут использоваться на благо обучающихся и преподавателей». Определены пять основных принципов, по которым должен работать рынок: человекоцентричность, осознание потенциальных рисков технологий и приоритета кибербезопасности, ответственность за применение технологических решений в образовательном процессе, обмен передовым опытом и совместная работа над оценкой практик решения возникающих этических вопросов, прозрачность и правдивость информирования обучающихся об уровне развития технологий, в том числе на основе ИИ, их возможностях и рисках.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Отдельно в кодексе прописывается рекомендация о добровольном прохождении сертификации образовательных услуг.

В части работы с искусственным интеллектом говорится, что EdTech-компании «полны решимости» воспользоваться возможностями, предоставляемыми ИИ, но только с учетом потенциальных рисков.

К кодексу присоединяются все действующие члены РАЦИО.

Зачем нужен кодекс

В феврале 2025 года кодекс был представлен профессиональному сообществу, сейчас начинается этап общественного обсуждения его основных положений всеми заинтересованными сторонами.

Член совета РАЦИО Марина Удачина сказала «Известиям», что РАЦИО хочет создать «инструмент, который будет полезен и понятен каждому участнику экосистемы EdTech», а также позволит пользователям убедиться, что выбранная компания «соблюдает высокие стандарты отрасли».

— Мы верим, что совместными усилиями сможем создать «Белую книгу» — свод правил и норм, которые действительно улучшат качество образовательных продуктов, повысят доверие общества к нашей индустрии, защитят интересы всех участников образовательного процесса , — сказала она.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

GR-директор «Нетологии» Валентина Куренкова отмечает, что сейчас сектор столкнулся с двумя острыми проблемами.

Это, во-первых, вопрос контроля качества услуг — потребители могут приобрести образовательные курсы у организаций с непрозрачной структурой и сомнительной репутацией , « иногда даже прибегая к кредитованию» .

Речь идет, судя по всему, о случае с Urban University — это виртуальный вуз, который набрал около 6 тыс. «студентов», предложив им оформить кредиты. Утверждалось, что платежи будут погашаться самим университетом из средств гранта, однако в итоге компания просто объявила о снятии с себя этих обязательств — люди остались и без знаний, и с кредитами, которые предстоит выплатить. В феврале было возбуждено уголовное дело. По похожей схеме действовал и онлайн-университет Skill Place.

— Во-вторых, нужно четко разграничить понятия Edtech и «инфобизнес» как в информационном, так и в нормативном поле , — сказала Валентина Куренкова «Известиям». — На данный момент для многих граждан и представителей государственных органов эти понятия часто воспринимаются как синонимы, хотя между ними существуют фундаментальные различия — от образовательных подходов до вопросов лицензирования. Эти различия требуют более четкой формализации для защиты репутации добросовестных участников рынка.

Фото: РИА Новости/Александр Гальперин

Инфобизнесом в сфере EdTech называют торговлю знаниями, когда человек продает обучающие материалы, но не добивается их усвоения потребителем.

Директор ММСО Максим Казарновский отмечает, что сейчас рынок онлайн-образования переходит в зрелую стадию — об этом говорит замедление темпов его роста: по данным Smart Ranking, в 2024 году оборот EdTech-рынка вырос на 19%, до 144 млрд рублей (оценивались 170 крупнейших компаний), тогда как в 2023 году рост составлял 32%.

— На этом этапе EdTech-рынку необходимы прозрачные и этичные правила игры и грамотное регулирование, которое будет способствовать развитию качественных образовательных программ, — сказал собеседник «Известий». — Качеством существующих онлайн-продуктов удовлетворены лишь половина пользователей во взрослом сегменте и треть — в детском. Это говорит о назревшей необходимости единых этических принципов и критериев качества для предоставляемых образовательных услуг.

Что за ассоциация РАЦИО

Ассоциация цифровых инноваций в образовании (РАЦИО) создана крупнейшими игроками рынка EdTech. В числе ее основателей — Ultimate Education, «Умскул», Maximum Education, «Нетология», «Сколково», «Сбер образование», SkillBox и «ВКонтакте».

Основатель Smart Ranking Дарья Рыжкова рассказала, что ассоциация действует уже несколько лет, но пока не запомнилась какими-то активными действиями.

— Объединение, безусловно, необходимо: когда государство захочет регулировать отрасль онлайн-образования, будет полезно иметь орган, который сможет представить большую часть участников этого рынка и что-то объяснить регулятору, — сказала она «Известиям». — Уже были предложены хорошие инициативы, например — отдельный ОКВЭД для EdTech.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

При этом участие в РАЦИО стоит 1 млн рублей, замечает Дарья Рыжкова, что довольно дорого для небольших организаций.

— Именно этот момент и беспокоит в истории с кодексом этики: не останутся ли за бортом рынка маленькие компании , — сказала она.

В РАЦИО, впрочем, заявили, что кодекс этики может подписать каждая компания — независимо от того, входит она в ассоциацию или нет.

Как относятся к кодексу остальные участники рынка

Опрошенные «Известиями» компании из отрасли онлайн-образования в основном высказались за принятие подобного кодекса.

Руководитель программы Hybrid Partners Екатерина Кузьменко отмечает, что такой документ мог бы «стандартизировать качество курсов и учебных материалов». Речь не идет об унификации всех программ, но можно было бы «установить базовые критерии»: например, привлечение практикующих экспертов, а не «теоретиков с устаревшими знаниями».

Директор проектов Minerva Result Денис Кучеров указывает в контексте кодекса на проблему различных тренеров, которые занимаются онлайн-обучением, они далеко не всегда заинтересованы в качественном наполнении курсов. Отметим, что в кодексе как раз прописывается отличие EdTech от инфобизнеса, о котором говорит Денис Кучеров.

Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов

Директор по работе с государственным сектором Международной школы математики и программирования «Алгоритмика» Станислав Косарев подчеркивает, что пока в отрасли нет единых стандартов, это приводит к разному качеству образовательных программ, не всегда прозрачным условиям обучения и завышенным ожиданиям пользователей.

— Кодекс мог бы обеспечить прозрачность в вопросах сертификации, возвратов, прав и обязанностей сторон. Сейчас у рынка большой потенциал роста, но без регулирования есть риск снижения качества и оттока пользователей, — считает он.

Фото: TASS/Zuma

Руководитель учебной части медицинского отдела сети оптик «Счастливый взгляд» Евгений Мухаметшин также указывает на необходимость закрепления стандартов честной рекламы и обеспечения прозрачности, чтобы не повторялись истории с обманутыми учениками образовательных курсов. Кроме того, это поможет «повысить ответственность платформ за контент и методики обучения».

Директор учебного центра «Академия «Мобиус» Виталий Богачев указывает, что сейчас рынок сталкивается с широким распространением дезинформации и низкокачественного контента: в 2024 году доля таких неэтичных практик составила примерно 45 млрд рублей, или около 20% от всей выручки инфобизнеса. По его словам, это создает риски для репутации рынка в целом.

Поможет ли кодекс

При этом эксперты замечают, что сам по себе кодекс не станет решением всех проблем. Виталий Богачев указывает, что его эффективность зависит от готовности рынка к саморегулированию и наличия механизмов контроля его соблюдения.

Старший научный сотрудник Центра экономики непрерывного образования ИПЭИ Президентской академии Борис Илюхин опасается, что кодекс, каким бы хорошим он ни был, не сильно поможет, поскольку непонятен механизм контроля за соблюдением его норм. Руководитель системы дистанционного обучения строительной академии «Технониколь» Екатерина Зюзина также считает, что кодекс «вряд ли сможет существенно повлиять на ситуацию», если будет носить добровольный характер: недобросовестные игроки его просто проигнорируют.

— Для реального улучшения ситуации необходима проработанная законодательная база, которая четко определит, что такое образовательный онлайн-продукт и каким критериям он должен соответствовать , — заметила она.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Станислав Косарев полагает, что важно предусмотреть независимый орган или ассоциацию, которая будет следить за выполнением принципов кодекса.

Между тем представитель рынка, пожелавший остаться неназванным, предположил, что само появление кодекса может быть связано с желанием РАЦИО серьезно увеличить количество членов.

Фото: РИА Новости/Дмитрий Дудо

Сооснователь компании «Профилум», директор по разработке и исследованиям Виталий Алтухов подчеркнул, что кодекс не может быть единственным решением. Это лишь этический ориентир для компаний, но важно разработать и стандарты работы и единые метрики качества.