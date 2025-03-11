Паучный подход: яд членистоногого помог создать перспективное обезболивающее

Анальгетик на основе веществ, полученных из яда паука-краба, прошел полный комплекс доклинических испытаний в РФ. Он будет эффективен для людей с нейропатическими болями и сможет улучшить состояние при остеоартрите, цистите, невралгии тройничного нерва и мигрени, а также при хроническом кашле. Клинические испытания могут начаться уже в 2025 году, а предполагаемая дата выхода на рынок — 2029-й, рассказали «Известиям» разработчики. Эксперты отмечают перспективы создания новых обезболивающих средств, но подчеркивают, что необходимо дождаться итогов всех исследований.

Лекарство из яда паука

Российская компания завершила доклинические испытания инновационного обезболивающего на основе вещества, полученного из яда паука Томизус наполненный (Thomisus onustus). Это паук-краб, который встречается в Европе, Северной Африке, а также в некоторых частях Ближнего Востока и Азии.

Новый препарат получил название «Пуротоксин-6». Предполагаемая дата выхода на рынок — 2029 год, потенциальный охват — более 8 млн пациентов с нейропатическими болями, рассказали разработчики. Принцип действия вещества заключается в ингибировании особых болевых рецепторов (P2X3). Они играют ключевую роль в возникновении боли при таких состояниях, как остеоартрит, цистит, невралгия тройничного нерва и мигрень, а также при хроническом кашле.

По словам разработчиков, в настоящее время существует только одно лекарство, воздействующее на P2X3-рецепторы, которое зарегистрировано в ЕС, Швейцарии и Японии. Однако у этого препарата есть побочное действие, выражающееся в расстройстве вкусовых ощущений (дисгевзия).

— Природные яды представляют собой своеобразные комбинаторные библиотеки фармакологически активных веществ, нацеленных на нейрорецепторы. Они напоминают искусственные библиотеки, которые используют фармкомпании при поиске новых лекарств. Наш пептид проявляет исключительную селективность в отношении P2X3-рецепторов, эффективно на них воздействует, — рассказал основатель компании — резидента «Сколково» «Анальгетики будущего», заведующий лабораторией в Институте биоорганической химии РАН, руководитель исследований Александр Василевский.

Эффективность лекарства проверили в ходе многочисленных испытаний — на выделенных чувствительных нейронах в лабораторных условиях, на рекомбинантных рецепторах, а также с помощью генетически измененных, или нокаутных, мышей.

— Очень важно, что FA006 не вызывает дисгевзию (одна из форм расстройства вкуса. — «Известия»), а значит, может послужить уникальным классом анальгетиков без побочного действия, — сказал Александр Василевский.

Справка «Известий» Пауки T. onustus обитают в цветках низинной растительности. Самки отличаются более крупными размерами и способны варьировать окрас, выбирая из белого, желтого и розового, наиболее подходящий пигменту цветка. Подобная мимикрия цвета позволяет им прятаться от хищников и увеличивает их шансы для добычи насекомых. Самцы мельче самок и имеют тусклую окраску, обычно зеленую или коричневую.

В каком виде выпустят лекарство

Помимо селективности, «Пуротоксин-6» демонстрирует другие свойства, такие как длительность эффекта на опытах с животными и устойчивость, например в плазме крови, нехарактерную для большинства пептидных соединений. Его применение может оказаться более действенным, удобным и безопасным, чем использование существующего арсенала лекарственных препаратов для болевых синдромов, рассказал генеральный директор компании-разработчика Дмитрий Потеряев.

Полученный продукт представляет собой раствор для подкожных инъекций, выпускаемый в виде шприц-ручки для многократного дозирования.

— Развитие инновационных технологий в медицине играет ключевую роль в трансформации подходов к лечению и улучшению качества жизни пациентов. В частности, разработка нового класса анальгетиков позволит повысить эффективность лечения, минимизируя при этом побочные эффекты. Со стороны фонда мы готовы оказывать всестороннюю поддержку в развитии наших проектов и российской фармацевтической отрасли в целом, — рассказал «Известиям» директор Центра развития технологий в биологии, медицине и сельском хозяйстве Фонда «Сколково» Алексей Плесков.

По мнению доцента кафедры неврологии и нейрохирургии Казанского государственного медицинского университета Рустема Гайфутдинова, поиск альтернатив традиционным обезболивающим сейчас крайне актуален, так как существующие препараты хотя и дают эффект, однако оказывают побочное действие, которое негативно влияет на пациентов с сопутствующими заболеваниями.

— Традиционные обезболивающие лекарства могут провоцировать гипертонические кризы или язвенную болезнь желудка, поэтому необходим поиск новых подходов к лечению, которые, с одной стороны, избавляют от боли, а с другой — не вызывают осложнений. И их можно заимствовать из животного мира. Это оправданный путь для науки. Нужно пробовать и проводить большой круг экспериментальных исследований, — сказал Рустем Гайфутдинов.

Разработка нового анальгетика выглядит интересной и перспективной, однако для того, чтобы говорить об особенностях нового препарата, необходимо дождаться итогов полного комплекса клинических испытаний, сказал «Известиям» научный сотрудник Института изучения старения Российского государственного научно-клинического центра РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России Михаил Болков.

Результаты полного комплекса доклинических исследований опубликованы в журнале Molecular Therapy. В 2025 году компания планирует начать клинические испытания. В случае их успеха на рынке появится анальгетическое средство, не проявляющее нежелательных побочных эффектов, а также отличающееся от всех существующих структурой и механизмом действия.