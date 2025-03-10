Российский автопром расширяется на рынке Африки

Российский автопром расширяет присутствие на рынке Африки, выяснили «Известия». Например, Горьковский автозавод расширяет дилерскую сеть в Марокко. Сейчас в стране уже работают 34 торговые площадки ГАЗа.

КамАЗ также рассматривает экспорт грузовиков и автобусов с возможностью локализации производства. АвтоВАЗ ведет переговоры с африканскими партнерами, планируя расширение поставок автомобилей на континент, сообщает телеканал «Известия».

Например, Эфиопия намерена открыть производство Lada, чтобы поставлять российские автомобили в Кению, Сомали и другие страны. Авто из РФ выигрывают в цене, привлекая покупателей на африканском рынке. Российским машинам приходится конкурировать с китайскими, европейскими и американскими брендами.

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