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ФСБ выявила еще двух работавших в посольстве Британии в Москве шпионов

В Кремле прокомментировали лишение аккредитации британских шпионов

Песков: спецведомства РФ делают всё, что нужно для нацбезопасности
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Российские специальные ведомства выполняют свою работу, делая всё, что нужно для безопасности страны. Об этом 10 марта заявил на брифинге официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя лишение аккредитации двух британских шпионов, работавших под прикрытием посольства Британии в Москве.

«В данном случае наши специальные ведомства выполняют свою работу, обеспечивают безопасность Российской Федерации. Делается всё, что должно», — заверил он, отвечая на вопрос «Известий».

Шпионские игры: ФСБ за полгода раскрыла девять британских дипломатов под прикрытием
Все они занимались разведывательно-подрывной деятельностью на территории России

Ранее в этот день сообщалось, что ФСБ раскрыла двух шпионов, работавших в диппредставительстве. Уточнялось, что дипломатам предписано покинуть страну в двухнедельный срок. Позднее стало известно, что представителя посольства Великобритании вызвали в МИД РФ.

МИД РФ выразил Великобритании решительный протест из-за подачи некоторых сотрудников дипмиссии ложных сведений при получении разрешения на въезд в страну. Уточнялось, что если Великобритания пойдет на эскалацию ситуации, то российская сторона даст им решительный зеркальный ответ.

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