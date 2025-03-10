Точка в спорах

В матче с «Крыльями Советов», забив на 9-й минуте, нападающий «Акрона» Артем Дзюба установил рекорд: он стал лучшим бомбардиром России всех времен. У Дзюбы теперь 234 гола, он обошел прежнего рекордсмена Александра Кержакова (233). На третьем месте — легенда волгоградского «Ротора» Олег Веретенников (207). Из действующих игроков ближайший преследователь Артема — Федор Смолов, забивший 156 голов.

Кажется, Дзюба теперь может со спокойной душой заканчивать карьеру. Нападающий шел к этому рекорду, и он его поставил, еще раз подтвердив, что высокая цель его отлично мотивирует. Уровень амбиций, помноженный на мастерство, — история успеха 36-летнего форварда.

Взрыва восторга болельщицких масс, к сожалению, не случилось. Слишком уж неоднозначная фигура. Слишком у многих вызывает негатив. Кто-то уже давно не любит Дзюбу. И активные спартаковские болельщики встречали свистом после перехода в «Зенит», и питерские гудели и скандировали гадости, несмотря на голы и победы, которые он приносил Петербургу. Но негативное отношение вышло в данном случае за пределы специфического фанатского сообщества — не любят Артема и многие рядовые любители футбола. Слишком высок уровень токсичности.

Для меня лично показательна история с Сергеем Семаком. Кажется, нет в нашем футболе человека, которому больше подходит определение настоящего джентльмена. Демонстративно не пожимать руку такому человеку и тренеру, с которым выиграно столько трофеев, — за гранью добра и зла. И подобных перформансов в карьере Артема хватало. Далеко ходить не надо — достаточно почитать последнее громкое интервью, где с головы до ног облиты грязью работники «Локомотива» разного ранга. Люди, протянувшие руку форварду после провала в Турции, когда даже в «Торпедо» звали лишь на просмотр.

Дзюба чрезмерно обидчивый. Дзюба неблагодарный. Дзюба неделикатный и эгоистичный. Всё так. Но при этом футболист — сильнейший. И рекорд чемпионата России всех времен ставит окончательную точку в спорах на эту тему. Деревянный? Переоцененный? Всё на табло. 234 гола. Пусть кто-нибудь дотянется, потом будем рассуждать, что есть кто-то сильнее. Про Александра Овечкина тоже говорят, что техника не на высоте, что весь рекорд — это щелчок из «офиса», но это дилетантские рассуждения. В спорте есть одно мерило — результат.

— Поздравляю Артема, он молодец, — кратко резюмировал достижение Дзюбы Александр Кержаков.

Дзюба невероятно хорош, когда мотивирован. Вспомним хотя бы ЧМ-2018, где именно игра и харизма форварда стали драйвером успешного выступления, а самого Артема сделали кумиром миллионов на какое-то время.

Дальше 36-летний форвард может поставить новую планку — до рекорда Лоськова по «гол+пас» всего семь результативных действий: 255 против 248.

— Поиск мотивации никогда не был проблемой для Артема, — подчеркнул «Известиям» представитель форварда Леонид Гольдман. — Думаю, что и на этот раз с этим проблем не возникнет поэтому все скептики, которые говорили, что вот «Дзюба подписал контракт, (тогда с «Локомотивом») и потерял мотивацию». Это всё не так. Любой человек, кто знает его чуть-чуть ближе, чем по комментариям на популярных спортивных сайтах, поймет, о чем я говорю, что этому человеку мотивации не занимать в любом споре, в любой тренировке. А уж если говорить об официальных матчах, так тем более. Поэтому поживем-увидим. Пока же поздравляем всех поклонников Артема, болельщиков «Акрона» и вообще всех, кто за него переживал всё это время и был рядом с ним.

Действительно, главный рекорд у Артема уже есть. И побьют его не скоро. Кто замахнется? Тюкавин? Или какой-то мальчишка, чьего имени еще никто не знает? В любом случае достижение Дзюбы на долгие-долгие годы. Если вообще не навсегда.

Автор — руководитель отдела футбола «Спорт-Экспресса», бывший руководитель пресс-службы ФК «Динамо»

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