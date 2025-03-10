Хор Сретенского монастыря представит новую музыкальную программу к 80-летию Победы

Хор Сретенского монастыря при поддержке «Роснефти» начинает новый гастрольный тур с музыкальной постановкой «Великой Победе посвящается». Премьерный показ программы пройдет в Архангельске 10 марта, сообщили в пресс-службе компании.

Музыканты собрали лучшие произведения фронтовых лет. В основе постановки — реальные истории героев, прошедших от Москвы до Берлина. Рассказы переплетены с музыкой и поэзией военного времени и соединяют историческую память с жизнью современного человека.

Концерты пройдут в 24 городах. Среди них — Рязань, Краснодар, Саратов, Самара, Уфа, Тюмень, Нефтеюганск и другие. Гастроли завершатся 3 июля концертом в Сочи.

«Роснефть» поддерживает Хор Сретенского монастыря с 2015 года. За это время музыкальный коллектив успешно провел множество концертных туров. В прошлые года прошли такие постановки, как «Несвятые святые», «Романовы», «Россия: время, вперед!», «Шедевры мировой культуры», «Жизнь» и «Песни наших родителей».

Мужской хор Сретенского монастыря — один из самых известных музыкальных коллективов России. Его возглавляет регент Андрей Полторухин. Хор обладает уникальной исполнительской манерой, которая позволяет по-новому услышать и прочувствовать как духовную музыку, так и известные народные и популярные песни. Коллектив побывал более чем в 45 странах и выступал в том числе на крупных площадках.