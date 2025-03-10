Глава центробанка и политический аутсайдер. Что пишут СМИ о будущем премьере Канады
Новым премьер-министром Канады станет Марк Карни. Ранее он возглавлял центробанки в родной стране и в Великобритании. Смена главы государства проходит на фоне торговой войны с США, которая грозит обернуться кризисом для Оттавы. Что пишут СМИ о смене власти в Канаде — в дайджесте «Известий».
Reuters: в Канаде экс-глава центробанка станет новым премьер-министром
Бывший глава центрального банка Канады Марк Карни победил на выборах лидера правящей Либеральной партии и сменит Джастина Трюдо на посту премьер-министра. 59-летний политик набрал 86% голосов и победил бывшего министра финансов Христю Фриланд в голосовании, в котором участвовали около 152 тыс. членов партии.
В январе Трюдо объявил об уходе в отставку после более чем девяти лет пребывания у власти, поскольку его рейтинг одобрения резко упал. Это вынудило Либеральную партию провести срочный конкурс для его замены. Карни является новичком в политике, но утверждает, что он лучше всего подходит для ведения торговых переговоров с Трампом, который угрожает введением дополнительных пошлин.
Associated Press: Карни помогал Великобритании справиться с кризисом Брекзита
Следующий премьер-министр Канады, Марк Карни, за свою карьеру помогал управлять двумя экономиками «Большой семерки». Он возглавлял центральные банки Канады и Великобритании, когда обе страны переживали тяжелые периоды.
Торговая война Трампа и его разговоры о том, чтобы сделать Канаду 51-м штатом США, в последнее время разозлили канадцев. Всплеск канадского национализма повысил шансы Либеральной партии на парламентских выборах, которые ожидаются в ближайшие дни, а результаты либералов в опросах общественного мнения улучшаются.
Financial Times: Карни ждут выборы и торговая война с Трампом
В своей новой роли бывший глава двух центробанков сталкивается с двумя неотложными задачами — спасти Либеральную партию от поражения на выборах и договориться о торговом перемирии с Трампом. Опросы показывают, что либералы сокращают разрыв с оппозиционными консерваторами до 8 п. п. с Карни во главе. Отчасти причиной этого является политика Трампа.
Карни подвергается нападкам со стороны консерваторов за то, что в свое время перенес штаб-квартиру инвесткомпании Brookfield Asset Management из Канады в Нью-Йорк и вел непрозрачный портфель недвижимости. Бывший экономический советник в правительстве Трюдо Роберт Асселин отметил, что экономический опыт Карни не вызывает сомнений, но есть сомнения в том, насколько он привлекателен с политической точки зрения.
The Washington Post: Карни позиционирует себя как политического аутсайдера
Во время предвыборной кампании Карни позиционировал себя как уравновешенного политического аутсайдера, обладающего опытом управления кризисами, необходимым для противостояния Трампу и преодоления последствий торговой войны, которая может привести экономику к рецессии. В своей победной речи в Оттаве Карни заявил, что Канада столкнулась с «самым важным кризисом в нашей жизни».
Во время предвыборной кампании Карни пообещал ответить на тарифы Трампа налогами на американские товары и использовать доходы для помощи канадским рабочим. Он сказал, что Канада должна сосредоточиться на диверсификации торговых отношений и стать менее зависимой от Соединенных Штатов. Карни пообещал отменить потребительский налог на выбросы углерода и запланированное повышение налога на прирост капитала, а также пообещал сбалансировать часть бюджета в течение трех лет.
CNN: США отложат отдельные пошлины для Канады на месяц
Министр торговли США Говард Лютник подтвердил, что обещанные президентом Трампом 25-процентные пошлины на импорт стали и алюминия из Канады вступят в силу 12 марта. При этом пошлины на канадскую молочную продукцию и пиломатериалы отложат до 2 апреля.
На 2 апреля Трамп также назначил отмену приостановки пошлин на многие другие товары из Канады и Мексики. Лютник признал, что американские потребители могут столкнуться с ростом цен на «некоторые продукты» в результате торговой политики президента. Он также опроверг возможность рецессии в США.