Глава центробанка и политический аутсайдер. Что пишут СМИ о будущем премьере Канады

Новым премьер-министром Канады станет Марк Карни. Ранее он возглавлял центробанки в родной стране и в Великобритании. Смена главы государства проходит на фоне торговой войны с США, которая грозит обернуться кризисом для Оттавы. Что пишут СМИ о смене власти в Канаде — в дайджесте «Известий».

Reuters: в Канаде экс-глава центробанка станет новым премьер-министром

Бывший глава центрального банка Канады Марк Карни победил на выборах лидера правящей Либеральной партии и сменит Джастина Трюдо на посту премьер-министра. 59-летний политик набрал 86% голосов и победил бывшего министра финансов Христю Фриланд в голосовании, в котором участвовали около 152 тыс. членов партии.

Reuters «Есть кто-то, кто пытается ослабить нашу экономику? — сказал Карни о [президенте США Дональде] Трампе, вызвав громкие возгласы негодования на партийном собрании. — Он нападает на канадских рабочих, семьи и бизнес. Мы не можем позволить ему добиться успеха. Это будет не обычный бизнес. Нам придется делать то, чего мы раньше не представляли, на скоростях, которые мы считали невозможными».

В январе Трюдо объявил об уходе в отставку после более чем девяти лет пребывания у власти, поскольку его рейтинг одобрения резко упал. Это вынудило Либеральную партию провести срочный конкурс для его замены. Карни является новичком в политике, но утверждает, что он лучше всего подходит для ведения торговых переговоров с Трампом, который угрожает введением дополнительных пошлин.

Associated Press: Карни помогал Великобритании справиться с кризисом Брекзита

Следующий премьер-министр Канады, Марк Карни, за свою карьеру помогал управлять двумя экономиками «Большой семерки». Он возглавлял центральные банки Канады и Великобритании, когда обе страны переживали тяжелые периоды.

Associated Press Карни справлялся с кризисами, когда был главой Банка Канады и когда в 2013 году стал первым негражданином, возглавившим Банк Англии с момента его основания в 1694 году. Его назначение получило двухпартийную похвалу в Великобритании после того, как Канада оправилась от финансового кризиса 2008 года быстрее, чем многие другие страны. Он помог справиться с наихудшими последствиями Брекзита в Великобритании.

Торговая война Трампа и его разговоры о том, чтобы сделать Канаду 51-м штатом США, в последнее время разозлили канадцев. Всплеск канадского национализма повысил шансы Либеральной партии на парламентских выборах, которые ожидаются в ближайшие дни, а результаты либералов в опросах общественного мнения улучшаются.

Financial Times: Карни ждут выборы и торговая война с Трампом

В своей новой роли бывший глава двух центробанков сталкивается с двумя неотложными задачами — спасти Либеральную партию от поражения на выборах и договориться о торговом перемирии с Трампом. Опросы показывают, что либералы сокращают разрыв с оппозиционными консерваторами до 8 п. п. с Карни во главе. Отчасти причиной этого является политика Трампа.

Financial Times Чтобы оставаться премьер-министром дольше, чем несколько месяцев, Карни нужно будет убедить широкую общественность, а не только избирателей-либералов, что он подходит для этой работы. Он, скорее всего, объявит о федеральных выборах вскоре после принесения присяги на этой неделе.

Карни подвергается нападкам со стороны консерваторов за то, что в свое время перенес штаб-квартиру инвесткомпании Brookfield Asset Management из Канады в Нью-Йорк и вел непрозрачный портфель недвижимости. Бывший экономический советник в правительстве Трюдо Роберт Асселин отметил, что экономический опыт Карни не вызывает сомнений, но есть сомнения в том, насколько он привлекателен с политической точки зрения.

The Washington Post: Карни позиционирует себя как политического аутсайдера

Во время предвыборной кампании Карни позиционировал себя как уравновешенного политического аутсайдера, обладающего опытом управления кризисами, необходимым для противостояния Трампу и преодоления последствий торговой войны, которая может привести экономику к рецессии. В своей победной речи в Оттаве Карни заявил, что Канада столкнулась с «самым важным кризисом в нашей жизни».

The Washington Post Карни не проверен как политик. Он спотыкается, говоря по-французски, что может стать проблемой в неспокойной провинции Квебек. Неизвестно, как он справится с кампанией против лидера Консервативной партии Пьера Пуальевра, политика всей жизни с агрессивным стилем. Пуальевр в воскресенье заявил, что либералы «пытаются обмануть канадцев, заставив их избрать их на четвертый срок, заменив Трюдо его экономическим советником».

Во время предвыборной кампании Карни пообещал ответить на тарифы Трампа налогами на американские товары и использовать доходы для помощи канадским рабочим. Он сказал, что Канада должна сосредоточиться на диверсификации торговых отношений и стать менее зависимой от Соединенных Штатов. Карни пообещал отменить потребительский налог на выбросы углерода и запланированное повышение налога на прирост капитала, а также пообещал сбалансировать часть бюджета в течение трех лет.

CNN: США отложат отдельные пошлины для Канады на месяц

Министр торговли США Говард Лютник подтвердил, что обещанные президентом Трампом 25-процентные пошлины на импорт стали и алюминия из Канады вступят в силу 12 марта. При этом пошлины на канадскую молочную продукцию и пиломатериалы отложат до 2 апреля.

CNN Похоже, это знаменует собой очередной поворот в торговых заявлениях Трампа за последнюю неделю: когда президент впервые объявил о тарифах на молочные продукты и пиломатериалы в пятницу [7 марта], он сказал, что они могут быть введены уже сегодня вечером, «или мы подождем до понедельника или вторника».

На 2 апреля Трамп также назначил отмену приостановки пошлин на многие другие товары из Канады и Мексики. Лютник признал, что американские потребители могут столкнуться с ростом цен на «некоторые продукты» в результате торговой политики президента. Он также опроверг возможность рецессии в США.