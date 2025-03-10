В Казани 11 человек пострадали из-за наезда автомобиля на остановку

В Казани автомобиль влетел в автобусную остановку, в результате пострадали 11 человек. Об этом 10 марта сообщил минздрав Татарстана.

«По обновленным данным, в результате наезда легкового автомобиля на автобусную остановку пострадали 11 человек», — приводит заявление ведомства «РИА Новости».

Уточняется, что девять пострадавших в ДТП сейчас госпитализированы в состоянии средней тяжести. В том числе и 12-летний ребенок.

Следственное управление (СУ) СКР по республике сообщило, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения»).

На данный момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее, 9 марта, на трассе Астрахань — Махачкала произошло ДТП, в результате которого погибли три человека. Отмечалось, что водитель Lada Granta выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Ford Fiesta, в результате пассажиры Lada и водитель скончались на месте. Также водитель второго транспортного средства погиб в машине скорой помощи.