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Путин поручил освободить от призыва россиян, сражавшихся на стороне ДНР и ЛНР

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Россияне, которые как минимум полгода участвовали в боевых действиях в составе формирований Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) с мая 2014 года, должны быть освобождены правительством от срочной службы. Соответствующее поручение президента РФ Владимира Путина опубликовано на сайте Кремля.

«Обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих освобождение от призыва на военную службу граждан, принимавших не менее шести месяцев в соответствии с решениями органов государственной власти Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики участие в боевых действиях», — говорится в перечне поручений.

Уточняется, что это касается россиян, служивших с 11 мая 2014 года в Вооруженных силах (ВС) ДНР, Народной милиции ЛНР и других органов и воинских формирований двух республик. Кроме того, все бойцы спецоперации по защите Донбасса должны быть признаны ветеранами боевых действий.

Правительство, реализуя программу социального контракта, должно установить отдельное направление для поддержки ветеранов, которые участвовали в спецоперации, чтобы помогать им заниматься предпринимательством. В рамках этой работы нужно предусмотреть увеличение финансирования государственной программы соцпомощи на основании социального контракта.

Это поручение должно быть исполнено к 30 марта 2025 года, ответственным президент назначил премьер-министра России Михаила Мишустина.

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Ранее, 18 февраля, глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов рассказал, что депутаты нижней палаты парламента работают над поправками в законодательство, которые позволили бы освободить добровольцев, подписавших контракт с Минобороны и отслуживших по нему хотя бы полгода, от несения срочной службы. В Госдуме уверены, что эти бойцы имеют полное право не проходить такую службу, и это совершенно справедливо.

До этого, 23 января, Мишустин рассказал, что правительство выделит 11,3 млрд рублей фонду «Защитники Отечества». Эти средства возьмут из федерального бюджета по поручению главы государства. Деньги направят на единовременные выплаты участникам спецоперации, получившим инвалидность из-за ранения.

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