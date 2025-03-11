11 марта — Порфирий Поздний: почему сегодня мужчинам следует избегать красивых женщин
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- 11 марта — Порфирий Поздний: почему сегодня мужчинам следует избегать красивых женщин
Порфирий Поздний — древний славянский праздник, который отмечается в начале весны, 11 марта. С давних времен с ним связано много примет и суеверий. В народе верили, что с наступлением тепла просыпается не только природа, но и нечистая сила, которая всячески вредит людям. В 2025 году торжество выпадает на вторник. «Известия» рассказывают об истории и традициях этого дня.
История Порфирия Позднего, отмечаемого 11 марта
Как и большинство праздников на Руси, Порфирий Поздний сочетает в себе языческие и христианские традиции. Свое название он получил по имени святителя Порфирия, архиепископа Газского, чей день памяти церковь празднует в этот день. Святой жил в V веке в Македонии и прославился многими чудесами. По его молитвам исцелялись больные и обретали надежду страждущие.
Еще в юном возрасте Порфирий проявил склонность к иноческой жизни, а позднее отправился в Египет, где встретил преподобного Макария Великого и стал его учеником. В дальнейшем святитель поселился в уединении в Иорданской пустыне. Там с ним случился тяжелый недуг. Для исцеления святой решил идти в Иерусалим. Однажды во сне ему явился Господь и сказал: «Прими это Древо и храни Его». Проснувшись утром, святитель почувствовал себя полностью здоровым.
Вскоре слова Спасителя исполнились. Иерусалимский патриарх поставил Порфирия хранителем Честнаго Древа Креста Господня. А спустя несколько лет он был избран епископом Газы. В те годы в городе случилась великая засуха. Порфирий повелел верующим собраться на всенощное бдение и совершил крестный ход. Согласно преданию, небо тут же покрылось тучами и пролился обильный дождь. Видя такое чудо, многие язычники, которые составляли большую часть населения, уверовали в Христа.
К концу жизни Порфирий полностью утвердил христианство в Газе. Преставился он в 420 году, будучи уже в преклонном возрасте. Церковь чтит память святого 11 марта (26 февраля по старому стилю).
Традиции праздника Порфирий Поздний – 2025
После Крещения святителя Порфирия стали почитать на Руси. В народе этот день называли Порфирием Поздним. Несмотря на приближение тепла, крестьяне опасались приступать к полевым работам, поскольку погода была еще неустойчивой. Старожилы по этому поводу говорили: «Ранняя весна ничего не стоит, а поздняя — обманет».
Обычно на Порфирия оставались дома, занимаясь домашними делами: уборкой и наведением порядка. Оставлять жилище неубранным считалось плохой приметой, так как беспорядок мог привлечь негативную энергию. Также в эту пору было принято подкармливать птиц и вешать возле домов кормушки, что сулило достаток и благополучие.
Но была и еще одна причина держаться поближе к дому. В народе существовало поверье, что ранней весной активизируется нечистая сила. Более всего опасались кикимор — злых духов в женском обличии. В старину верили, что с приходом весны они перевоплощаются в прекрасных девушек и соблазном заманивают доверчивых юношей в лес, в самую чащу.
Кроме того, кикиморы приносили вред хозяйству. Они пугали скотину и насылали мор на животных. Плохим знаком считалось услышать плач или стон кикиморы поблизости — значит, быть беде. Для защиты жилища и скота в деревнях проводили специальные обряды. Также на Порфирия запрещалось устраивать шумные гулянья, употреблять спиртное, использовать нецензурные слова, чтобы не привлечь нечистую.
Народные приметы на 11 марта
По приметам дня судили о том, какая погода установится летом. Главными предвестниками тепла были перелетные птицы. Считалось, что если птицы уже вернулись в родные края, то можно ожидать теплого лета и хорошего урожая хлеба.
Наблюдали и за тем, как пернатые строят гнезда. Если на солнечной стороне — лето будет холодным. А если на северной — значит, можно рассчитывать на погожие дни.
Днем ранее отмечался народный праздник Тарас Бессонный. «Известия» рассказывали об истории и традициях этого дня.