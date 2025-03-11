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11 марта — Порфирий Поздний: почему сегодня мужчинам следует избегать красивых женщин

По народному календарю 11 марта отмечается Порфирий Поздний
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Порфирий Поздний — древний славянский праздник, который отмечается в начале весны, 11 марта. С давних времен с ним связано много примет и суеверий. В народе верили, что с наступлением тепла просыпается не только природа, но и нечистая сила, которая всячески вредит людям. В 2025 году торжество выпадает на вторник. «Известия» рассказывают об истории и традициях этого дня.

История Порфирия Позднего, отмечаемого 11 марта

Как и большинство праздников на Руси, Порфирий Поздний сочетает в себе языческие и христианские традиции. Свое название он получил по имени святителя Порфирия, архиепископа Газского, чей день памяти церковь празднует в этот день. Святой жил в V веке в Македонии и прославился многими чудесами. По его молитвам исцелялись больные и обретали надежду страждущие.

Еще в юном возрасте Порфирий проявил склон­ность к ино­че­ской жиз­ни, а позднее отправился в Египет, где встретил преподобного Макария Великого и стал его учеником. В дальнейшем святитель по­се­лил­ся в уединении в Иор­дан­ской пустыне. Там с ним случился тяж­елый недуг. Для ис­це­ле­ния святой ре­шил ид­ти в Иеру­са­ли­м. Однажды во сне ему явился Гос­подь и сказал: «Прими это Древо и храни Его». Проснувшись утром, святитель по­чув­ство­вал се­бя полностью здо­ро­вым.

Вскоре слова Спасителя исполнились. Иерусалимский патриарх поставил Порфирия хранителем Честнаго Древа Креста Господня. А спустя несколько лет он был избран епископом Газы. В те годы в городе слу­чи­лась ве­ли­кая за­су­ха. Пор­фи­рий повелел верующим собраться на всенощное бдение и совершил крест­ный хо­д. Согласно преданию, небо тут же по­кры­лось ту­ча­ми и про­лил­ся обиль­ный дождь. Ви­дя та­кое чу­до, мно­гие языч­ни­ки, которые составляли большую часть населения, уверовали в Христа.

К кон­цу жиз­ни Порфирий пол­но­стью утвер­дил хри­сти­ан­ство в Га­зе. Пре­ста­вил­ся он в 420 го­ду, будучи уже в пре­клон­ном воз­расте. Церковь чтит память святого 11 марта (26 февраля по старому стилю).

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Традиции праздника Порфирий Поздний – 2025

После Крещения святителя Порфирия стали почитать на Руси. В народе этот день называли Порфирием Поздним. Несмотря на приближение тепла, крестьяне опасались приступать к полевым работам, поскольку погода была еще неустойчивой. Старожилы по этому поводу говорили: «Ранняя весна ничего не стоит, а поздняя — обманет».

Обычно на Порфирия оставались дома, занимаясь домашними делами: уборкой и наведением порядка. Оставлять жилище неубранным считалось плохой приметой, так как беспорядок мог привлечь негативную энергию. Также в эту пору было принято подкармливать птиц и вешать возле домов кормушки, что сулило достаток и благополучие.

Но была и еще одна причина держаться поближе к дому. В народе существовало поверье, что ранней весной активизируется нечистая сила. Более всего опасались кикимор — злых духов в женском обличии. В старину верили, что с приходом весны они перевоплощаются в прекрасных девушек и соблазном заманивают доверчивых юношей в лес, в самую чащу.

Кроме того, кикиморы приносили вред хозяйству. Они пугали скотину и насылали мор на животных. Плохим знаком считалось услышать плач или стон кикиморы поблизости — значит, быть беде. Для защиты жилища и скота в деревнях проводили специальные обряды. Также на Порфирия запрещалось устраивать шумные гулянья, употреблять спиртное, использовать нецензурные слова, чтобы не привлечь нечистую.

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Народные приметы на 11 марта

По приметам дня судили о том, какая погода установится летом. Главными предвестниками тепла были перелетные птицы. Считалось, что если птицы уже вернулись в родные края, то можно ожидать теплого лета и хорошего урожая хлеба.

Наблюдали и за тем, как пернатые строят гнезда. Если на солнечной стороне — лето будет холодным. А если на северной — значит, можно рассчитывать на погожие дни.

Днем ранее отмечался народный праздник Тарас Бессонный. «Известия» рассказывали об истории и традициях этого дня.

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