Лыжник Клебо побил рекорд Вяльбе по числу золотых медалей на одном ЧМ

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо завоевал свою шестую золотую медаль на чемпионате мира – 2025, обойдя по общему числу побед на одном мировом первенстве трехкратную олимпийскую чемпионку Елену Вяльбе.

В мужском масс-старте, который прошел в Тронхейме (Норвегия) 8 марта, спортсмен быстрее всех преодолел дистанцию, опередив шведа Вильяма Поромаа, ставшего вторым, и занявшего третье место норвежца Симена Крюгера.

Для пятикратного олимпийского чемпиона Клебо это 15-я золотая медаль на чемпионатах мира. Кроме того, 28-летний лыжник помимо побед на Олимпиадах и мировых первенствах имеет в активе четыре Кубка мира.

Накануне женская сборная Швеции завоевала первое место в эстафете 4х7,5 км чемпионата мира – 2025. Эмма Рибом, Фрида Карлссон, Эбба Андерссон и Йонна Сундлинг преодолели дистанцию за 1 час 15 минут 41,5 секунды.